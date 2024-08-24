В Германии планируют ужесточить правила пользования электросамокатами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Германии планируют ужесточить правила пользования электросамокатами

Личные финансы
18
В Германии планируют ужесточить правила пользования электросамокатами
В Германии планируют ужесточить правила пользования электросамокатами
В Германии подготовили новый законопроект, которым планируют ужесточить правила для водителей электросамокатов.
Об этом сообщает Deutsche Welle.

Что предлагают

Для водителей самокатов будет обязательно оснащение указателями поворота — это требование будет применяться с 2027 года. До сих пор было достаточно обозначить смену движения рукой.
Также электросамокатам планируют разрешить движение по тротуарам и в пешеходных зонах на велосипедных дорожках и с условием соблюдения скоростного ограничения и особого внимания к пешеходам.
Место для вашей рекламы
Пользоваться электросамокатом разрешат с 14 лет. Для управления электросамокатом не нужно проходить специальные курсы или получать права вождения.
По-прежнему будет запрещено ездить на одном самокате вдвоем. Если одновременно перемещается группа, состоящая из нескольких самокатов, то можно ехать только один за другим.

Штрафы в случае нарушения правил:

  • отсутствие исправного клаксона или освещения — 15−20 евро;
  • езда в неположенном месте — 20 евро, а если при этом будет создано препятствие другим участникам движения или повреждено имущество — 20−30 евро;
  • езда вдвоем на одном электросамокате — 10 евро;
  • проезд на красный свет — от 60 до 100 евро;
  • езда в состоянии алкогольного опьянения — 500 евро и запрет на управление транспортными средствами на 1 месяц.

Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.