В Германии планируют ужесточить правила пользования электросамокатами — Finance.ua

В Германии планируют ужесточить правила пользования электросамокатами Сегодня 05:45 — Личные финансы

В Германии планируют ужесточить правила пользования электросамокатами

В Германии подготовили новый законопроект, которым планируют ужесточить правила для водителей электросамокатов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Что предлагают

Для водителей самокатов будет обязательно оснащение указателями поворота — это требование будет применяться с 2027 года. До сих пор было достаточно обозначить смену движения рукой.

Также электросамокатам планируют разрешить движение по тротуарам и в пешеходных зонах на велосипедных дорожках и с условием соблюдения скоростного ограничения и особого внимания к пешеходам.

Пользоваться электросамокатом разрешат с 14 лет. Для управления электросамокатом не нужно проходить специальные курсы или получать права вождения.

По-прежнему будет запрещено ездить на одном самокате вдвоем. Если одновременно перемещается группа, состоящая из нескольких самокатов, то можно ехать только один за другим.

Штрафы в случае нарушения правил:

отсутствие исправного клаксона или освещения — 15−20 евро;

езда в неположенном месте — 20 евро, а если при этом будет создано препятствие другим участникам движения или повреждено имущество — 20−30 евро;

езда вдвоем на одном электросамокате — 10 евро;

проезд на красный свет — от 60 до 100 евро;

езда в состоянии алкогольного опьянения — 500 евро и запрет на управление транспортными средствами на 1 месяц.

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