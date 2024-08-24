В Германии планируют ужесточить правила пользования электросамокатами — Finance.ua

В Германии планируют ужесточить правила пользования электросамокатами
В Германии подготовили новый законопроект, которым планируют ужесточить правила для водителей электросамокатов.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Что предлагают
Для водителей самокатов будет обязательно оснащение указателями поворота — это требование будет применяться с 2027 года. До сих пор было достаточно обозначить смену движения рукой.
Также электросамокатам планируют разрешить движение по тротуарам и в пешеходных зонах на велосипедных дорожках и с условием соблюдения скоростного ограничения и особого внимания к пешеходам.
Пользоваться электросамокатом разрешат с 14 лет. Для управления электросамокатом не нужно проходить специальные курсы или получать права вождения.
По-прежнему будет запрещено ездить на одном самокате вдвоем. Если одновременно перемещается группа, состоящая из нескольких самокатов, то можно ехать только один за другим.
Штрафы в случае нарушения правил:
- отсутствие исправного клаксона или освещения — 15−20 евро;
- езда в неположенном месте — 20 евро, а если при этом будет создано препятствие другим участникам движения или повреждено имущество — 20−30 евро;
- езда вдвоем на одном электросамокате — 10 евро;
- проезд на красный свет — от 60 до 100 евро;
- езда в состоянии алкогольного опьянения — 500 евро и запрет на управление транспортными средствами на 1 месяц.
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