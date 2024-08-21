Германия увеличила количество выданных паспортов иностранцам — Finance.ua

Германия увеличила количество выданных паспортов иностранцам Сегодня 11:15 — Мир

Германия увеличила количество выданных паспортов иностранцам

Германия предоставила в прошлом году на 20% больше паспортов иностранцам, чем в прошлом году.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, присутствовавший на церемонии вручения паспортов гражданина ФРГ в Бремене.

«В прошлом году в Германии натурализовали более 200 тысяч женщин, мужчин и детей, что примерно на пятую часть больше, чем в 2022 году», — проинформировал глава правительства.

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Он выразил удовлетворение тем, что все больше мужчин и женщин с иммигрантским происхождением принимают решение о получении немецкого гражданства.

Канцлер отметил, что федеральное правительство упорно работает над тем, чтобы облегчить иммиграцию и натурализацию, стандартизирует и упрощает процедуры.

Шольц напомнил, что Германия является страной иммиграции на протяжении десятилетий. Многие так называемые гастарбайтеры — в бывшей ГДР их называли «контрактниками» — помогали строить страну.

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«Женщины и мужчины с историей иммиграции помогли сформировать и обогатить Германию — культурно, социально и экономически… Наш успех и наше процветание в последние десятилетия были бы невозможны без иммиграции», — подчеркнул Шольц и добавил, что среди иммигрантов немало беженцев, которые искали и нашли защиту в Германии.

Глава правительства также подчеркнул, что нынешний иммиграционный закон ФРГ — самый современный из всех, что когда-либо были в Германии. Важным он назвал то, что улучшены правила иммиграции квалифицированных работников.

Политик подчеркнул, что в будущем новым гражданам ФРГ больше не придется отказываться от предыдущего гражданства.

Среди тех, кому вручали паспорта, около 60% натурализованных людей смогли сохранить свое гражданство.

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Среди получивших паспорта на торжественной церемонии с участием канцлера были украинцы, гвинейцы, ганцы, эфиопы, мексиканцы, колумбийцы, иорданцы, россияне.

Укрінформ По материалам:

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