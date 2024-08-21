Германия увеличила количество выданных паспортов иностранцам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия увеличила количество выданных паспортов иностранцам

Мир
49
Германия увеличила количество выданных паспортов иностранцам
Германия увеличила количество выданных паспортов иностранцам
Германия предоставила в прошлом году на 20% больше паспортов иностранцам, чем в прошлом году.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, присутствовавший на церемонии вручения паспортов гражданина ФРГ в Бремене.
«В прошлом году в Германии натурализовали более 200 тысяч женщин, мужчин и детей, что примерно на пятую часть больше, чем в 2022 году», — проинформировал глава правительства.
Читайте также
Он выразил удовлетворение тем, что все больше мужчин и женщин с иммигрантским происхождением принимают решение о получении немецкого гражданства.
Канцлер отметил, что федеральное правительство упорно работает над тем, чтобы облегчить иммиграцию и натурализацию, стандартизирует и упрощает процедуры.
Шольц напомнил, что Германия является страной иммиграции на протяжении десятилетий. Многие так называемые гастарбайтеры — в бывшей ГДР их называли «контрактниками» — помогали строить страну.
Читайте также
«Женщины и мужчины с историей иммиграции помогли сформировать и обогатить Германию — культурно, социально и экономически… Наш успех и наше процветание в последние десятилетия были бы невозможны без иммиграции», — подчеркнул Шольц и добавил, что среди иммигрантов немало беженцев, которые искали и нашли защиту в Германии.
Глава правительства также подчеркнул, что нынешний иммиграционный закон ФРГ — самый современный из всех, что когда-либо были в Германии. Важным он назвал то, что улучшены правила иммиграции квалифицированных работников.
Место для вашей рекламы
Политик подчеркнул, что в будущем новым гражданам ФРГ больше не придется отказываться от предыдущего гражданства.
Среди тех, кому вручали паспорта, около 60% натурализованных людей смогли сохранить свое гражданство.
Читайте также
Среди получивших паспорта на торжественной церемонии с участием канцлера были украинцы, гвинейцы, ганцы, эфиопы, мексиканцы, колумбийцы, иорданцы, россияне.

Страхование для поездки в Германию 🧐

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.