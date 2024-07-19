Переводы украинцев из Германии возросли на 580% за четыре года — Finance.ua

Переводы украинцев из Германии возросли на 580% за четыре года Сегодня 15:13 — Финтех и Карты

Переводы украинцев из Германии возросли на 580% за четыре года

За последние 10 лет объем денежных переводов иностранцев из Германии в свои страны возрос более чем в два раза.

Немецкая информационная служба Mediendienst Integration приводит обновленные данные Бундесбанка ФРГ.

Согласно оценкам Бундесбанка ФРГ, в 2023 году за пределы Германии в виде денежных переводов было отправлено около 6,8 млрд евро, из которых в Украину — 451 миллион евро. По сравнению в 2019 годом общая сумма переводов в Украину выросла на 580%.

Объем переводов (млн евро) и рост (%) по сравнению с 2019 годом. Инфографика: Mediendienst Integration

Больше всего денег было отправлено в Турцию — 834 млн евро. Этот показатель стабильный в течение нескольких лет, так как рост несущественный — всего 1%.

В Румынию было переведено 604 млн евро, прирост составил 30%.

Сильно увеличилась отправка денег домой сирийцами и иракцами: +52% и 42% соответственно.

При этом их обогнали афганцы, увеличив переводы на 68% при относительно небольшой сумме в 139 млн евро.

Большую часть переводов совершили не беженцы, отмечают в Бундесбанке. В основном это денежные средства, заработанные в Германии иностранными работниками.

Беженцы из Украины и из стран Ближнего Востока перевели домой около 1 миллиарда евро.

В европейские страны было переведено 5 миллиардов евро, что свидетельствует о преобладании мигрантов-европейцев, занятых на немецком рынке труда.

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