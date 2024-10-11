Правительство Германии ожидает падение ВВП в текущем году вместо роста — Finance.ua

Правительство Германии ожидает падение ВВП в текущем году вместо роста
Правительство Германии ожидает снижения экономического производства в 2024 году вместо умеренного роста.
Прогноз скорректировал на брифинге в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
«Экономические условия сейчас так далеки от удовлетворительных… Мы скорректировали весенний прогноз», — констатировал политик.
По расчетам экономистов, экономическое производство упадет на 0,2 процента.
Еще весной федеральное правительство исходило из того, что будет небольшой рост валового внутреннего продукта на 0,3 процента.
Основная причина такой ситуации — неуверенность компаний и граждан в стабильности политической и экономической ситуации, что замедляет инвестиции и заставляет экономить, повышение цен на энергетику
и т. д.
На следующий год правительство смотрит более позитивно и надеется на оживление рынка.
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