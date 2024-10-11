Правительство Германии ожидает падение ВВП в текущем году вместо роста — Finance.ua

Правительство Германии ожидает падение ВВП в текущем году вместо роста Сегодня 06:10 — Мир

Правительство Германии ожидает падение ВВП в текущем году вместо роста

Правительство Германии ожидает снижения экономического производства в 2024 году вместо умеренного роста.

Прогноз скорректировал на брифинге в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Экономические условия сейчас так далеки от удовлетворительных… Мы скорректировали весенний прогноз», — констатировал политик.

По расчетам экономистов, экономическое производство упадет на 0,2 процента.

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Еще весной федеральное правительство исходило из того, что будет небольшой рост валового внутреннего продукта на 0,3 процента.

Основная причина такой ситуации — неуверенность компаний и граждан в стабильности политической и экономической ситуации, что замедляет инвестиции и заставляет экономить, повышение цен на энергетику и т. д.

На следующий год правительство смотрит более позитивно и надеется на оживление рынка.

Укрінформ По материалам:

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