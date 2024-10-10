Германия реализует в этом году 50 проектов военной помощи Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия реализует в этом году 50 проектов военной помощи Украине

Казна и Политика
12
Германия сможет реализовать 50 проектов военной помощи Украине до конца года на общую сумму 1,4 млрд евро.
Об этом заявил начальник специального штаба по Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью сети RND.
Читайте также
«Бундестаг только что одобрил нам еще 400 миллионов евро, только на 2024 год. Это позволит нам в этом году реализовать всего 50 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда евро», — сообщил он.
Фройдинг заверил, что Германия продолжает оказывать Киеву военную поддержку на высоком уровне, и напомнил, что только на прошлой неделе было доставлено два зенитных комплекса SLM и SLS Iris-T, до конца года будут переданы еще две зенитные системы, двузначное число боевых машин пехоты и основных боевых танков и пяти-шестизначное число артиллерийских боеприпасов.
Читайте также
Он отметил улучшение ситуации с боеприпасами для ВСУ. По словам военного, если преимущество россиян в артиллерии оценивалось весной как 8:1, то сейчас — как до 3:1. Это благодаря не только помощи партнеров, но и увеличению собственного украинского производства, отметил он.
Относительно разрешения бить западным оружием вглубь территории рф генерал заявил, что этот вопрос к другим столицам, ведь Германия такое оружие не передает, в частности, пока нет планов по дальнобойным ракетам Taurus. В то же время, он отметил, что Украине успешно удается поражать военные цели россиян на их территории с помощью собственных вооружений.
Читайте также
Как сообщалось, в бюджете ФРГ на 2025 год предусмотрено сокращение прямых расходов на военную помощь Украине до 4 млрд евро, в то же время немецкое правительство делает ставку на то, что потребности Киева будут удовлетворяться за счет кредита в 50 млрд долларов, погашаемого из доходов на замороженные активы российского центробанка.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.