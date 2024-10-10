Германия реализует в этом году 50 проектов военной помощи Украине — Finance.ua

Германия реализует в этом году 50 проектов военной помощи Украине
Германия сможет реализовать 50 проектов военной помощи Украине до конца года на общую сумму 1,4 млрд евро.
Об этом заявил начальник специального штаба по Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью сети RND.
«Бундестаг только что одобрил нам еще 400 миллионов евро, только на 2024 год. Это позволит нам в этом году реализовать всего 50 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда евро», — сообщил он.
Фройдинг заверил, что Германия продолжает оказывать Киеву военную поддержку на высоком уровне, и напомнил, что только на прошлой неделе было доставлено два зенитных комплекса SLM и SLS Iris-T, до конца года будут переданы еще две зенитные системы, двузначное число боевых машин пехоты и основных боевых танков и пяти-шестизначное число артиллерийских боеприпасов.
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Он отметил улучшение ситуации с боеприпасами для ВСУ. По словам военного, если преимущество россиян в артиллерии оценивалось весной как 8:1, то сейчас — как до 3:1. Это благодаря не только помощи партнеров, но и увеличению собственного украинского производства, отметил он.
Относительно разрешения бить западным оружием вглубь территории рф генерал заявил, что этот вопрос к другим столицам, ведь Германия такое оружие не передает, в частности, пока нет планов по дальнобойным ракетам Taurus. В то же время, он отметил, что Украине успешно удается поражать военные цели россиян на их территории с помощью собственных вооружений.
Как сообщалось, в бюджете ФРГ на 2025 год предусмотрено сокращение прямых расходов на военную помощь Украине до 4 млрд евро, в то же время немецкое правительство делает ставку на то, что потребности Киева будут удовлетворяться за счет кредита в 50 млрд долларов, погашаемого из доходов на замороженные активы российского центробанка.
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