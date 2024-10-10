Германия реализует в этом году 50 проектов военной помощи Украине — Finance.ua

Германия реализует в этом году 50 проектов военной помощи Украине Сегодня 06:18 — Казна и Политика

Германия сможет реализовать 50 проектов военной помощи Украине до конца года на общую сумму 1,4 млрд евро.

Об этом заявил начальник специального штаба по Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью сети RND

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«Бундестаг только что одобрил нам еще 400 миллионов евро, только на 2024 год. Это позволит нам в этом году реализовать всего 50 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда евро», — сообщил он.

Фройдинг заверил, что Германия продолжает оказывать Киеву военную поддержку на высоком уровне, и напомнил, что только на прошлой неделе было доставлено два зенитных комплекса SLM и SLS Iris-T, до конца года будут переданы еще две зенитные системы, двузначное число боевых машин пехоты и основных боевых танков и пяти-шестизначное число артиллерийских боеприпасов.

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Он отметил улучшение ситуации с боеприпасами для ВСУ. По словам военного, если преимущество россиян в артиллерии оценивалось весной как 8:1, то сейчас — как до 3:1. Это благодаря не только помощи партнеров, но и увеличению собственного украинского производства, отметил он.

Относительно разрешения бить западным оружием вглубь территории рф генерал заявил, что этот вопрос к другим столицам, ведь Германия такое оружие не передает, в частности, пока нет планов по дальнобойным ракетам Taurus. В то же время, он отметил, что Украине успешно удается поражать военные цели россиян на их территории с помощью собственных вооружений.

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Как сообщалось, в бюджете ФРГ на 2025 год предусмотрено сокращение прямых расходов на военную помощь Украине до 4 млрд евро, в то же время немецкое правительство делает ставку на то, что потребности Киева будут удовлетворяться за счет кредита в 50 млрд долларов, погашаемого из доходов на замороженные активы российского центробанка.

Укрінформ По материалам:

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