Франция или Германия: шенгенскую визу каких стран предпочитают иностранцы — Finance.ua

Франция или Германия: шенгенскую визу каких стран предпочитают иностранцы Сегодня 18:33 — Мир

Франция или Германия: шенгенскую визу каких стран предпочитают иностранцы

Франция и Германия, которые являются двумя лучшими направлениями для заявителей на шенгенскую визу, получают миллионы заявок ежегодно, и можно с уверенностью сказать, что зачастую эти страны являются основными направлениями для этих заявителей на визу.

Несмотря на то, что Франция получила больше заявок, она также имела более высокий уровень отказов — 16,7 процента по сравнению с 14,3 процента в Германии.

Согласно статистике, опубликованной Schengen Visa Info , Германия получила гораздо меньше визовых заявок — в 2023 году было подано 1,4 миллиона заявок.

Об этом сообщает Schengen.News

Несмотря на то, что Франция — основное направление для абитуриентов, она не является лучшим направлением многих национальностей.

Данные показывают, что в 2023 году Франция выдала 2,1 миллиона виз, 36,5 процента из них были многократными визами (MEV). С другой стороны, 16,7% виз получили отрицательное решение (436 893 заявки).

Тройка стран, граждане которых предпочитают подавать документы на французскую визу, а не на немецкую:

Китай

Почти четверть заявок на получение шенгенской визы, поданных гражданами Китая в 2023 году, касалась французских виз. Китайцы были крупнейшими заявителями на визу во Францию ​​и страны Шенгенского соглашения за год, подав в общей сложности 1,1 миллиона визовых заявок.

Марокко

Франция является местом назначения тысяч марокканских заявителей ежегодно, которые всегда входят в список десяти лучших претендентов на шенгенские визы во Францию. В 2023 году марокканцы подали 591 401 заявку на получение визы — 52,4 процента, или 310 057 из них были на французские визы.

Алжир

В 2023 году алжирцы подали 279 005 заявок на получение шенгенской визы во Францию ​​- 58,8 процента всех заявок, поданных за год. После Франции Испания стала вторым по популярности местом для получения шенгенских виз алжирцами.

Национальности, подавшие большинство своих визовых заявок в Германию в 2023 году

В 2023 году Германия получила 1,4 миллиона запросов на визу, 14,3 процента из которых (208 155) были отклонены. Несмотря на отказы, граждане многих стран неоднократно обращаются за визами в эту страну. Вот некоторые национальности, которые подали большинство заявок на визу в Германию:

Египет

Германия является самым популярным местом для египетских заявителей, поскольку они подали 46 991 заявку на визу в страну в 2023 году. Это означает, что Германия получила 24,9 процента всех заявок на визу, поданных египтянами за год.

беларусь

В 2023 году заявители на визу беларуси подали большинство визовых заявок в Германию. Данные Schengen Visa Info показывают, что белорусские заявители подали 163 979 заявок на визу — 52 301 из них — в Германию, что составляет 31,8 процента от общего количества.

Косово

Хотя гражданам Косово на 2024 год не требуется виза для въезда в Германию, в предыдущем году они подали 64 965 заявок на получение шенгенской визы в Германию, что составляет 53,8 процента от всех заявок, поданных за год. После Германии Швейцария стала вторым по популярности направлением для косоваров, подавшим 33 255 заявок в эту страну.

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Справка Finance.ua:

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