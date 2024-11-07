Правительство Германии решило возобновить военный учет — Finance.ua

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Правительство Германии решило возобновить военный учет

Мир
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Правительство Германии решило возобновить военный учет
Правительство Германии решило возобновить военный учет
На фоне ощутимого дефицита кадров в Бундесвере и роста угроз безопасности правительство ФРГ одобрило в среду на своем заседании новые правовые основы военной службы.
Основные моменты новой стратегии объясняет Минобороны ФРГ на своем сайте.
«Учитывая значительное усиление угрожающей ситуации в Европе в результате захватнической войны россии против Украины, Бундесвер будет еще более последовательно сосредотачиваться на национальной обороне и обороне Североатлантического альянса… Времена меняются, перед Германией стоит задача обеспечить свой мир и иметь возможность действовать во время кризиса» , — отметили в министерстве.
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Одобренный правительством проект предусматривает, что вместо нынешней «добровольной военной службы как особой гражданской обязанности» в Германии будет введена «новая военная служба». Цель — увеличить количество «доступных» резервистов в определенные сроки. Сделать это планируется посредством модернизации военного учета. На практике это будет означать, что все мужчины будут обязаны предоставлять органам регистрации свои данные в форме онлайн-анкеты, в частности ответить на вопросы о желании и способности проходить военную службу, в противном случае им грозит штраф. Женщины не будут обязаны заполнять такие анкеты, но могут это сделать по желанию.
«Это обновит информацию. Это делается с целью получения лучшего представления о пригодности и квалификации призывников», — отметили в военном ведомстве ФРГ.
Всех, кто согласится проходить военную службу, пригласят на «оценку» и определят, где человек может быть в случае необходимости наиболее полезен. Это не означает, что кандидат будет обязательно проходить военную службу. Бундесвер рассчитывает пригласить около 10 тысяч мужчин на добровольную военную службу и сделать ее «привлекательной».
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Новая военная служба должна занять от 6 до 23 месяцев, выбрать удобный для себя срок каждый сможет сам.
Нововведение не заменит собой другие виды службы, в частности, на профессиональной основе, по контракту и т. п.
В МО подчеркивают, что новации не означают возвращение призыва. Резервисты должны будут собраться «в чрезвычайной ситуации».
«Даже в мирное время Бундесвер должен гарантировать, что он может быстро расти в чрезвычайных ситуациях. Для этого ему полностью нужно знать, кого можно привлечь и насколько он либо она подходит. Таким образом, в проекте закона, принятом правительством, подчеркивается, что новая военная служба должна дать возможность Бундесверу более эффективно и конкретно использовать потенциал имеющейся молодежи и будущих резервистов. Это создает существенную предпосылку для того, чтобы немедленно полагаться на надежную базу данных и существующие административные структуры в случае восстановления обязательной военной службы в случае напряженности и необходимости обороны. Это должно существенно повысить оперативную готовность Вооруженных сил», — говорится в пояснении.
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Проект закона должен получить одобрение Бундестага и Бундесрата.
В 2011 году после 55 лет в Германии приостановили систему призыва и, соответственно, перестал вестись военный учет, до момента, когда ситуация потребует возвращения к обязательной службе, чего до сих пор не происходило. В настоящее время количество военнослужащих в Бундесвере — менее 180 тысяч.
По материалам:
Укрінформ
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