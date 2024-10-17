«Гостайна» и «нет информации»: в ВСУ отказались назвать количество штрафов, выписанных нарушителям военного учета — Finance.ua
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«Гостайна» и «нет информации»: в ВСУ отказались назвать количество штрафов, выписанных нарушителям военного учета

Казна и Политика
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«Гостайна» и «нет информации»: в ВСУ отказались назвать количество штрафов, выписанных нарушителям военного учета
«Гостайна» и «нет информации»: в ВСУ отказались назвать количество штрафов, выписанных нарушителям военного учета
В ВСУ не смогли предоставить информацию о количестве штрафов, выписанных гражданам, которые не обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, заявив, что такая информация относится к государственной тайне или не учитывается.
Об этом сообщает «Украинская правда».
«Украинская правда» 24 сентября обратилась к главе Минобороны Рустему Умерову и к командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Павлюку с запросами о предоставлении информации о количестве составленных протоколов и выписанных штрафов по статье ст. 210 КУоАП (нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период) с 16 июля.
Позже «Украинская правда» получила два ответа на запрос — один за подписью начальника управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Анатолия Прошина, а другой от Днепропетровского областного ТЦК и СП.

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Днепропетровский ОТЦК и СП отметил, что «запрашиваемая информация касается проведения мобилизации человеческих ресурсов, поскольку на основании запрашиваемых данных можно определить количество нарушителей военного учета и косвенно количество людей, которых можно призвать на военную службу» и добавили, что «сведения о проведении мобилизации относятся к составляющим государственную тайну».
«Таким образом, запрашиваемая вами информация является информацией с ограниченным доступом. С учетом этого… Днепропетровский ОТЦК и СП должен отказать в удовлетворении вашего запроса на получение информации», — говорится в ответе.
В Командовании сухопутных войск ВСУ сообщили, что «ведение учета количества составленных протоколов об админнарушениях по ст. 210 и 210−1 не предусмотрено», поэтому запрашиваемая информация у них «отсутствует».
По материалам:
Українська правда
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