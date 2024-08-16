В Украине вводятся экспериментальные изменения относительно военного учета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине вводятся экспериментальные изменения относительно военного учета

Казна и Политика
287
В Украине вводятся экспериментальные изменения относительно военного учета
В Украине вводятся экспериментальные изменения относительно военного учета
Кабинет Министров принял постановление «О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах». Речь идет о военном учете для призывников, проверке документов за границей, внесении в реестр и перечень граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Читайте также
«Нововведения будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», — говорится в сообщении.

Военный учет для призывников

Парни в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается как проживающих в Украине, так и тех, кто находится за границей.
Место для вашей рекламы

Проверка документов за границей

Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или загранпаспорта. Они будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему «Трембита».

Внесение в реестр

Парни в возрасте от 16 до 25 лет, проживающие в Украине и обращающиеся за оформлением паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК.
Читайте также
Также это касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за границей.

Список граждан

Будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в ЕГРПВР и подлежат постановке на военный учет.
Постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram добавил, что также утвержден Порядок реализации экспериментального проекта, который будет проходить путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами.
Читайте также
«Согласовано, с целью оптимизации и идентификации сведений Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов в целях национальной безопасности и обороны Украины, предложение о реализации в течение года экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах» , — проинформировал он.
Напомним, ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщал, что юноши, которым исполнилось 17 лет, могут получить повестки от ТЦК и штрафы, если они еще не встали на военный учет.
Чиновник напомнил, что взятие на военный учет юношей-призывников в Украине — это ежегодная процедура, не связанная с мобилизационными мероприятиями во время войны. В ТЦК молодым людям выдадут приписное, необходимое для поступления на высшее образование. Также эта процедура касается граждан Украины, выехавших за границу.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.