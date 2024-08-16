В Украине вводятся экспериментальные изменения относительно военного учета — Finance.ua

В Украине вводятся экспериментальные изменения относительно военного учета Сегодня 17:02 — Казна и Политика

В Украине вводятся экспериментальные изменения относительно военного учета

Кабинет Министров принял постановление «О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах». Речь идет о военном учете для призывников, проверке документов за границей, внесении в реестр и перечень граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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«Нововведения будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», — говорится в сообщении.

Военный учет для призывников

Парни в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается как проживающих в Украине, так и тех, кто находится за границей.

Проверка документов за границей

Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или загранпаспорта. Они будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему «Трембита».

Внесение в реестр

Парни в возрасте от 16 до 25 лет, проживающие в Украине и обращающиеся за оформлением паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК.

Также это касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за границей.

Список граждан

Будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в ЕГРПВР и подлежат постановке на военный учет.

Постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram добавил , что также утвержден Порядок реализации экспериментального проекта, который будет проходить путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами.

«Согласовано, с целью оптимизации и идентификации сведений Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов в целях национальной безопасности и обороны Украины, предложение о реализации в течение года экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах» , — проинформировал он.

Напомним, ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщал , что юноши, которым исполнилось 17 лет, могут получить повестки от ТЦК и штрафы, если они еще не встали на военный учет.

Чиновник напомнил, что взятие на военный учет юношей-призывников в Украине — это ежегодная процедура, не связанная с мобилизационными мероприятиями во время войны. В ТЦК молодым людям выдадут приписное, необходимое для поступления на высшее образование. Также эта процедура касается граждан Украины, выехавших за границу.

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