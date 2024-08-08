Минобороны модернизирует реестр военнообязанных и создаст десять новых информационных систем — Finance.ua

Минобороны модернизирует реестр военнообязанных и создаст десять новых информационных систем Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Минобороны модернизирует реестр военнообязанных и создаст десять новых информационных систем

Кабинет Министров Украины одобрил приоритетные направления и задачи цифровой трансформации на 2024−2026 годы. Среди них указывается на намерение усовершенствовать реестр и кабинет военнообязанных, а также создать десяток новых информационных систем.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины № 735-р № от 02 августа 2024 года сообщает Ukrainian Military Pages.

Согласно ему, Минобороны должен организовать работу и обеспечить выполнение проектов цифровой трансформации за счет бюджетных назначений и других источников, не запрещенных законодательством.

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Речь идет о следующих направлениях:

модернизация Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР), в частности внедрение цифрового инструмента для предоставления электронных публичных услуг в сфере безопасности и обороны и создание электронных сервисов, которые обеспечат возможность подачи заявления в электронной форме об установлении статуса участника боевых действий; обеспечение электронного взаимодействия реестра с публичными электронными реестрами в соответствии с Законом Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов»;

создание Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и его мобильного приложения;

модернизация электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста;

создание информационно-коммуникационной системы (далее — ИКС) по ведению учета правонарушений в Вооруженных Силах;

создание ИКС по осуществлению контроля за транспортными средствами «Пропуск 2.0»;

создание ИКС ведения учета и управления средствами информатизации;

создание ИКС «Орнамент», предназначенной для обеспечения электронного информационного взаимодействия между информационно-коммуникационными системами Минобороны и других государственных органов;

создание ИКС «Брама», для обеспечения идентификации и аутентификации пользователей в информационно-коммуникационных системах, владельцем которых является Минобороны;

создание ИКС обеспечения рекрутинга;

создание ИКС управления оборонными ресурсами;

модернизация системы электронного документооборота с созданием модуля для электронного архива Минобороны;

модернизация и развитие центров обработки данных Минобороны и модернизация функциональной системы «Базовые сервисы» единой информационной системы Минобороны;

создание ИКС для сбора, накопления, обработки, хранения и использования данных по образцам предметов вещевого имущества;

модернизация ИКС программного продукта «Коровай»;

создание ИКС обеспечения финансово-экономической деятельности воинских частей Вооруженных сил и органов военного управления;

создание ИКС управления электронной очередью в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;

модернизация ИКС распознавания объектов с использованием технологий искусственного интеллекта.

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Напомним, для военных 8 августа 2024 года запускают приложение «Армия+». Цель приложения состоит в том, чтобы избавиться от лишних процессов, оцифровать оставшиеся и сделать их доступными через «Армия+». Это будет постепенно.

В первом релизе в приложении будет несколько сервисов: электронные рапорты, опросы, Армия ID.

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