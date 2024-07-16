Штрафы, блокировка счетов и аресты имущества: что ждет военнообязанных после 16 июля — Finance.ua

Штрафы, блокировка счетов и аресты имущества: что ждет военнообязанных после 16 июля Сегодня 19:04 — Личные финансы

Штрафы, блокировка счетов и аресты имущества: что ждет военнообязанных после 16 июля

16 июля истекает срок, до которого граждане Украины, состоящие на воинском учете, должны были обновить свои учетные данные в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Finance.ua разобрался , о каких именно последствиях идет речь для тех, кто этого не сделал.

Штрафы

Напомним, наказание за нарушение правил воинского учета и мобилизационного законодательства предусматривают две статьи КУоАП — статья 210 «Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета» и статья 210−1 «Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации».

Суммы штрафов за эти нарушения составляют от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 25 500 гривен.

Кроме того, важно помнить нюанс — если штраф не будет уплачен в течение 15 дней со дня наложения, его сумма удваивается.

Если же его взыскание будет передано в исполнительную службу, к этой сумме прибавляется исполнительный сбор в размере 10%. То есть по факту максимальный размер штрафа может составлять 56 100 гривен.

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Но это за одно правонарушение, то есть за одно постановление. Однако возможна ситуация, когда к штрафу за необновление данных могут прибавиться штрафы за неявку по повестке, которую пришлют по адресу, имеющемуся в базах ТЦК и СП, и отказ от прохождения ВВК. Суммы здесь тоже такие же — от 17 тыс. до 25 500 гривен.

Далее органы ТЦК и СП смогут передать дело правоохранителям для возбуждения уголовного дела за уклонение от мобилизации, однако это возможно только в случае, если «уклонщик» не обжаловал ни одно из постановлений. Впрочем, этот путь для ТЦК и СП достаточно сложен и очень длинный, поэтому пока это только теория.

Блокировка счетов

Если штраф не уплачен добровольно, в действие, как уже отмечалось, вступает исполнительная служба, имеющая для взыскания средств целый набор инструментов, среди которых наиболее важным в нашем случае является блокирование счетов и наложение арестов на имущество.

Блокировка счета означает, что его владелец не сможет распоряжаться средствами, которые на нем есть, и пользоваться этим счетом.

Исполнительная служба имеет доступ ко всем банкам, работающим в Украине, и после того, как в нее попадет во исполнение постановление ТЦК и СП о наложении на конкретного гражданина штрафа, запустит процедуру розыска и ареста счетов этого гражданина. Эта процедура автоматизирована, поэтому никаких трудностей у исполнителей не возникнет.

Они возникнут у владельца счета, который для того чтобы иметь возможность им пользоваться, должен будет либо обжаловать постановление о наложении штрафа, либо уплатить его.

Аресты имущества

Если на счетах должника средств недостаточно, исполнительная служба имеет право обратить взыскание на имущество. В теории это означает, что принадлежащее должнику имущество должно быть продано с аукциона, с суммы продажи уплачен штраф и все соответствующие расходы, а остальное возвращено должнику.

Однако не надо пугаться — на практике это вряд ли будет применено. Ибо процедура это сложная и длительная.

Но право распоряжаться имуществом будет все же ограничено — вы не сможете его продать, обменять, подарить. Речь идет прежде всего о недвижимости — земле, квартирах, домах и т. д.

Относительно движимого имущества — в частности транспортных средств — здесь будет ограничено и право пользования: вы рискуете во время первой проверки документов пойти дальше пешком, поскольку автомобиль или мотоцикл могут у вас изъять и отвезти на штрафплощадку.

Если у вас ни имущества, ни счетов — радоваться тоже не стоит: вам либо придется жить в подполье, либо вас ждет та же процедура поездки в органы ТЦК и СП при первой же проверке документов.

Более подробно об этих и других последствиях необновления данных военнообязанными читайте в статье по ссылке.

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