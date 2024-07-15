Всем ли автоматически выпишут штрафы за необновление данных: пояснения от Минобороны — Finance.ua

Всем ли автоматически выпишут штрафы за необновление данных: пояснения от Минобороны Сегодня 10:04 — Личные финансы

Всем ли автоматически выпишут штрафы за необновление данных: пояснения от Минобороны

Продолжается мобилизация в Украине, и в Министерстве обороны рассказали, автоматически ли всем выпишут штрафы за необновление военно-учетных данных.

Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины полковник Марк Андрусяк. В частности, у него спросили, будут ли всем автоматически выписаны штрафы за не своевременное обновление военно-учетных данных.

«Законом Украины и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафов за выявленные административные правонарушения в течение 3 месяцев с момента выявления этого правонарушения до одного года с момента его совершения», — сказал Андрусяк.

Также у него спросили, угрожает ли лицу штраф в том случае, если не обновлены личные данные по уважительным причинам, например, из-за больничного. «На сегодняшний день законом предусмотрено обязательное требование обновления данных гражданами Украины в течение 60 суток. Возможности продления этого срока на период лечения или других определенных обстоятельств законодательством не предусмотрено. И в любом случае, после 17 июля в отношении тех граждан, которые несвоевременно обновили учетные данные, будут открыты административные правонарушения», — подчеркнул Андрусяк.

В то же время, по его словам, граждане смогут обжаловать такие решения в суде, предоставляя подтверждающие документы, что действительно они не могли это сделать своевременно. Кроме того, у него спросили, кто имеет полномочия выписывать штраф и каким образом будет производиться уведомление о штрафах.

«Полномочия о наложении штрафов обладают имеют Территориальные центры комплектования и социальной поддержки», — подчеркнул Андрусяк. Он сказал, что факт выявления правонарушения может совершить технический работник ТЦК.

«По информации, которая есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, который все больше знают как систему „Оберег“, он может это увидеть. Выявление факта этого правонарушения он документально оформляет и передает руководителю ТЦК для составления протокола», — сказал Андрусяк.

Вместе с тем у него спросили, могут ли оштрафовать человека, если он обновил контактные данные, но не прошел ВВК. «Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами — это отдельный вид военной обязанности. Кроме того, в статью 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации добавлена ​​еще одна обязанность граждан — это прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы» , — сказал Андрусяк.

УНІАН По материалам:

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