Немецкая экономика неожиданно растет, избегая рецессии — Finance.ua

Немецкая экономика неожиданно растет, избегая рецессии
Валовой внутренний продукт Германии неожиданно вырос в третьем квартале благодаря государственным расходам и расходам домохозяйств, избежав опасений, что крупнейшая экономика Европы сократится второй квартал подряд.
Об этом сообщает Reuters.
В третьем квартале экономика выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
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Сообщается, что аналитики прогнозировали падение ВВП на 0,1% в скорректированном измерении.
«Это все еще далеко от того, что нам нужно, но, по крайней мере, это луч надежды», — сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.
Рецессия обычно определяется как два квартала подряд, когда экономика сокращается, и данные за второй квартал усилили опасения по поводу рецессии.
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Статистическое управление пересмотрело показатель ВВП во втором квартале до 0,3% по сравнению с предыдущим падением на 0,1%.
Ожидается, что экономическая слабость сохранится, поскольку страна борется с высокими затратами на энергоносители, угнетенным мировым спросом на ее экспорт и растущей конкуренцией.
Отмечается, что количество безработных выросло на 27 тыс. с учетом сезонных колебаний до 2,86 миллиона. Сезонно скорректированный уровень безработицы был стабильным на уровне 6,1%.
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