Немецкая экономика неожиданно растет, избегая рецессии — Finance.ua

Немецкая экономика неожиданно растет, избегая рецессии Сегодня 07:28 — Мир

Немецкая экономика неожиданно растет, избегая рецессии

Валовой внутренний продукт Германии неожиданно вырос в третьем квартале благодаря государственным расходам и расходам домохозяйств, избежав опасений, что крупнейшая экономика Европы сократится второй квартал подряд.

Об этом сообщает Reuters.

В третьем квартале экономика выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Читайте также Количество трудоустроенных украинцев в Германии выросло вдвое с начала войны — исследование

Сообщается, что аналитики прогнозировали падение ВВП на 0,1% в скорректированном измерении.

«Это все еще далеко от того, что нам нужно, но, по крайней мере, это луч надежды», — сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Рецессия обычно определяется как два квартала подряд, когда экономика сокращается, и данные за второй квартал усилили опасения по поводу рецессии.

Читайте также Экономика Германии находится в рецессии — Bloomberg

Статистическое управление пересмотрело показатель ВВП во втором квартале до 0,3% по сравнению с предыдущим падением на 0,1%.

Ожидается, что экономическая слабость сохранится, поскольку страна борется с высокими затратами на энергоносители, угнетенным мировым спросом на ее экспорт и растущей конкуренцией.

Отмечается, что количество безработных выросло на 27 тыс. с учетом сезонных колебаний до 2,86 миллиона. Сезонно скорректированный уровень безработицы был стабильным на уровне 6,1%.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.