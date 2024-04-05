Некоторым киевлянам частично компенсируют покупку нового автомобиля: условия программы — Finance.ua
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Некоторым киевлянам частично компенсируют покупку нового автомобиля: условия программы

Личные финансы
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Некоторым киевлянам частично компенсируют покупку нового автомобиля: условия программы
Некоторым киевлянам частично компенсируют покупку нового автомобиля: условия программы
Киевляне-Защитники и киевлянки-Защитницы, получившие инвалидность из-за утраты конечности, могут получить частичную компенсацию за приобретенное авто.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«В 2023 году столица начала выплату частичной компенсации за приобретенный легковой автомобиль для военных, получивших инвалидность из-за полной или частичной потери конечности после 24 февраля 2022 года. Компенсация предусмотрена городской целевой программой „Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц Украины“ и предоставляется после покупки авто», — сказано в сообщении.
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Как пояснила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда, программа направлена ​​на социальную защиту и поддержку ветеранов и членов их семей, семей погибших и пленных Защитников и Защитниц.
«Среди прочего, мы предусмотрели предоставление и материальной помощи на частичную компенсацию за приобретенный легковой автомобиль военным, получившим инвалидность I и II группы из-за ампутации конечности или ее части после 24 февраля 2022 года», — добавила Хонда.

Размер компенсации

Стоимость машины не регламентирована, но сумма компенсации составляет 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодняшний день это 545 040 гривен.

Условия программы

Во время подачи заявления на компенсацию и непосредственного получения материальной помощи заявитель должен быть зарегистрирован в Киеве.
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Решение о материальной помощи на частичную компенсацию за приобретенный легковой автомобиль принимается комиссионно в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления.
Напомним, по данным OLX, самыми продаваемыми марками легковых автомобилей в Украине в 2023 году были: ВАЗ, Volkswagen, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Daewoo, Ford, Renault, Audi, Skoda.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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