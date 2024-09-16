Некоторых ВПЛ могут заставить вернуть выплаты — Finance.ua

Некоторых ВПЛ могут заставить вернуть выплаты Сегодня 12:02 — Личные финансы

Некоторых ВПЛ могут заставить вернуть выплаты

Идет война в Украине против россиян, и некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут заставить вернуть предоставленную помощь.

Об этом рассказал в эфире «Киев24» народный депутат Украины и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

«Если совокупный доход в семье будет более 9444 гривен, то нужно установить, когда у человека появился такой доход, в каком месяце. И именно с этого месяца будут вычисляться эти средства. Если действительно на одного человека в семье будет больше, чем эти деньги. Например, если появились в июне, то за июнь это пособие нужно будет компенсировать.

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В то же время, он заверил, что такие случаи будут единичными и не будут касаться большинства украинцев со статусом ВПЛ.

«Это не будет массово. Потому что сегодня соцзащита имеет такую ​​информацию — где человек работает. Тем более в постановлении и порядке, утвержденном правительством, там вообще не сказано, что человек может быть лишен таких средств. То есть это пока относительная составляющая. И не нужно людей этим настораживать. Потому что это не будет массово. И я считаю, что если человек получил эти 2 тысячи, это будет больше срабатывать в отношении продления выплат», — добавил Цимбалюк.

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Напомним, в этом году повышение размеров государственного пособия для внутренне перемещенных лиц не предусмотрено . По состоянию на 1 сентября получателями государственного пособия являются 1,2 млн внутренних переселенцев.

Правительство продлило выплаты для поддержки ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, до февраля 2025 года. Кабинет Министров принял соответствующее постановление.

УНІАН По материалам:

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