Некоторые украинцы получат пенсии сразу за пять месяцев: кого это коснется — Finance.ua

Некоторые украинцы получат пенсии сразу за пять месяцев: кого это коснется Сегодня 12:19 — Личные финансы

Некоторые украинцы получат пенсии сразу за пять месяцев: кого это коснется

Вместе с украинскими войсками и государственным флагом Украины на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. В регионах Харьковской области, освобожденных от российских захватчиков, начнут выдавать людям пенсии сразу за 5 месяцев.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь.

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Как пример — в Балаклее, в Граково уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми", — подчеркнул президент.

Также украинский лидер отметил, что стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более четырех тысяч квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается.

Справка Finance.ua:

отмечается, что передвижные отделения начали развозить пенсии с понедельника-вторника (12-13 сентября). На этапе решения также вопросы о тех пенсионерах, которые получают выплаты на карты, но и они в ближайшее время будут устранены. Поэтому пенсионные выплаты получат все;

К слову, Пенсионный фонд Украины объяснил, будут ли граждане получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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