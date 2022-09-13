Как самостоятельно изменить реквизиты для получения пенсии — Finance.ua
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Как самостоятельно изменить реквизиты для получения пенсии

Личные финансы
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Как самостоятельно изменить реквизиты для получения пенсии
Как самостоятельно изменить реквизиты для получения пенсии
Если пенсионер поменял адрес проживания и желает получать пенсию наличными в отделении «Укрпочты», или в случае смены банковских реквизитов, он может сообщить новые данные в ПФУ и сделать это дистанционно.
Для этого нужно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для смены выплатных реквизитов требуется:
  • Авторизироваться в личном кабинете на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга.
  • В разделе «Пенсионерам», расположенном в боковой панели слева, выбрать «Внесение изменений в электронное пенсионное дело» — «Заявление на смену выплатных реквизитов».
  • Заполнить все поля заявления и добавить скан-копии необходимых документов (паспорт, идентификационный код, справки об открытом счете в банке).
  • Дать согласие на передачу и обработку персональных данных.
  • Сформировать заявление, подписать КЭП и отправить в ПФУ.
После уведомления таким образом обновленные данные должны быть приняты, и выплаты перенаправлены по новым реквизитам.

Справка Finance.ua:

  • пенсии на освобожденных территориях будут выплачены безотлагательно. Передвижные отделения начнут развозить пенсии с понедельника-вторника (12-13 сентября). На этапе решения также вопросы о тех пенсионерах, которые получают выплаты на карты, но и они в ближайшее время будут устранены. Поэтому пенсионные выплаты получат все;
  • внутренне перемещенные лица, подавшие заявку на денежные выплаты через «Дія» и не получившие их, могут вторично обратиться за помощью — но уже в органы по социальной защите.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
ТСН
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