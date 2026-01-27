Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США Сегодня 09:13

В начальных проектах 20-пунктного мирного плана, обсуждаемого на переговорах под эгидой США, была зафиксирована дата вступления Украины в Евросоюз в 2027 году. Однако сейчас это положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных государств-членов ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, именно отсутствие консенсуса внутри Евросоюза стало причиной пересмотра конкретных сроков вступления Украины, несмотря на то, что Вашингтон рассматривал евроинтеграцию Киева как одну из ключевых составляющих более широкого мирного урегулирования.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подчеркнул, что для вступления Украины в ЕС необходима «очень смелая политическая воля» со стороны всех государств-членов блока.

«Для Украины и Европы важно, чтобы все страны ЕС взяли на себя четкое политическое обязательство относительно нашего вступления как можно скорее, желательно с конкретной датой», — отметил Качка.

Он подтвердил, что Киев и дальше надеется на ускорение евроинтеграционного процесса в рамках мирных договоренностей, однако признал, что согласованной даты вступления пока нет.

В ЕС параллельно обсуждается возможность пересмотра самого механизма расширения, в частности создания двухуровневой модели членства. Такой подход позволил Украине присоединиться к Евросоюзу еще до полного выполнения всех требований, но с ограниченным доступом к отдельным преимуществам.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что Украина потенциально может быть готова к вступлению к 2030 году.

В то же время, по словам Качки, в условиях геополитической необходимости этот процесс может быть существенно сокращен, хотя окончательные сроки остаются предметом переговоров.

Переговоры между Украиной, США и ЕС также охватывают вопросы финансирования послевоенного восстановления, объем которого оценивается около 800 млрд евро к 2040 году, а также условия предоставления дальнейшей финансовой помощи и выполнения антикоррупционных обязательств.

Вступление Украины в ЕС

Мирный план США предусматривает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз — не позднее 2027 года. В Вашингтоне считают, что смогут преодолеть сопротивление Венгрии и других стран, скептически относящихся к такому решению.

В то же время, вопрос быстрого присоединения Украины к ЕС остается дискуссионным. Как сообщает Reuters, в Евросоюзе отмечают, что вступление до 2027 года на данный момент маловероятно, ведь Украина официально еще не завершила ни одного из 36 этапов переговорного процесса.

