Некачественная одежда для ВСУ: в суд передали дело Гринкевича более чем на 1 миллиард — Finance.ua

Некачественная одежда для ВСУ: в суд передали дело Гринкевича более чем на 1 миллиард Сегодня 19:45 — Криминал

Некачественная одежда для ВСУ: в суд передали дело Гринкевича более чем на 1 миллиард, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена и членов преступной организации, которые поставляли некачественную военную одежду для нужд Вооруженных Сил Украины более чем на 1 млрд гривен. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Курировал схему предприниматель из Львова, который привлек к ней своего сына и других лиц. Подконтрольные им компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд грн.

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В течение 2023 года по указанным договорам Минобороны получило одежду на сумму почти 1,2 млрд грн.

Поставленное имущество, согласно заключениям экспертиз, не соответствовало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества и не могло использоваться по своему целевому назначению. Поэтому ущерб государству составил 1 млрд 167 млн ​​гривен.

ГБР задержало членов преступной организации и объявило им подозрения. Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Организатор аферы и его подельники обвиняются в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 255, ст. 190, ст. 209 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

С целью возмещения причиненного ущерба ГБР приняты меры по обнаружению и наложению арестов на имущество подозреваемых.

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Процессуальное руководство ведет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что в суд уже направлен обвинительный акт в отношении этого бизнесмена. Его обвиняют в предложении 500 тысяч долларов США взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Деньги предназначались за содействие в возврате изъятого имущества, а также за закрытие уголовного производства, которое передано в суд.

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