Нехватка кадров тормозит рост оборонного производства в Европе — Finance.ua

Нехватка кадров тормозит рост оборонного производства в Европе Сегодня 06:30 — Мир

Нехватка кадров тормозит рост оборонного производства в Европе

Оборонная промышленность в Европе быстро растет, но столкнулась с серьезной нехваткой кадров.

Об этом пишет Reuters.

Компании не успевают производить ракеты, танки и дроны, поскольку не хватает специалистов — от инженеров до сварщиков.

«Если бы на рынке были люди, мы бы наняли большинство сразу. У нас есть для этого заказы», — рассказал вице-президент по операциям чешской PBS Group Павел Чехал.

Спрос на специалистов усилился после полномасштабного вторжения россии в Украину. Согласно данным Еврокомиссии, 78% военных закупок стран ЕС в 2022—2024 годах ушли за пределы блока — из них 63% в США. ЕС стремится изменить ситуацию и вернуть заказы на европейские предприятия.

Во Франции компания KNDS, производитель артсистемы CAESAR, применяемой в Украине, увеличивает производство и планирует ежегодно наращивать штат на 50%.

Особенно не хватает специалистов с узкой специализацией — AI-инженеров, сборщиков точного оборудования, сварщиков, механиков. «Мы не производим CAESAR, как Peugeot 308. Это очень специфическое производство с редкостными навыками», — пояснил представитель KNDS Габриель Массони.

Консалтинговая компания Kearney подсчитала, что увеличение оборонных расходов стран ЕС до 3% ВВП потребует до 760 тысяч новых работников. И это создает риск еще большего дефицита персонала.

Производитель боеприпасов Rheinmetall к 2028 году планирует увеличить штат на 29% - до 9 тысяч человек. Thyssenkrupp Marine Systems ищет 1500 сотрудников для верфи в Висмаре, а итальянская Leonardo активно работает с университетами, потому что «сегодня молодежь предпочитает другие отрасли».

Дефицит кадров привел к тому, что компании стали «переманивать» людей из автопрома. Чешская STV Group, которая производит снаряды, нанимает работников с автозаводов, которые сокращаются. А немецкий производитель сенсоров Hensoldt приглашает людей с опытом в just-in-time производстве.

Економічна Правда По материалам:

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