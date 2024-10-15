Нехватка инвестиций в Европе препятствует пополнению запасов оружия Украины — FT — Finance.ua
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Нехватка инвестиций в Европе препятствует пополнению запасов оружия Украины — FT

Мир
19
Многие оборонные компании по всему миру увеличили производство всего — от боеприпасов до ракетных двигателей и ракет, чтобы пополнить запасы, которые были исчерпаны после того, как правительства стран поставляли оружие Украине. Некоторые европейские производители вооружений добились прогресса за последние два с половиной года, часто инвестируя еще до получения государственных контрактов.
Об этом сообщают корреспонденты газеты Financial Times.
Том Волдвин, научный сотрудник по оборонным закупкам Международного института стратегических исследований, сказал, что в некоторых случаях европейские компании увеличили производство артиллерийских боеприпасов «в 10 раз по сравнению с тем, что они производили до войны».
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Компания Rheinmetall планирует увеличить производство 155 мм боеприпасов по стандартам НАТО с примерно 100 тысяч боеприпасов до февраля 2022 года до 1,1 млн боеприпасов в год с 2027 года. Шведская компания Saab заявила, что планирует удвоить производство боеприпасов до 400 тысяч в ближайшее время.
«В целом усилия по поставке и пополнению запасов сдерживаются ограничениями в цепях поставок. Представители отрасли утверждают, что для того чтобы Европа смогла противостоять агрессии россии и одновременно пополнить истощенные запасы, необходимо значительно больше инвестиций», — пишут корреспонденты.
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Одна из главных проблем — дефицит сырья, в частности, таких материалов, как хлопковое волокно, которое необходимо для производства нитроцеллюлозы, используемой в производстве артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ. Поэтому компания Rheinmetall заявила, что увеличила запас определенных видов сырья, таких как хлопковые волокна и бронированная сталь, чтобы снизить риски для своих цепей поставки.
«Хотя компании уже заключили контракты с правительствами на увеличение мощностей, наращивание производства требует времени», — добавляют корреспонденты.
По материалам:
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