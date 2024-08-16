Нефтесервисная компания SLB расширяет деятельность в россии — Finance.ua

Нефтесервисная компания SLB расширяет деятельность в россии Сегодня 19:36 — Фондовый рынок

Нефтесервисная компания SLB расширяет деятельность в россии

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания расширяет свою деятельность в россии после выхода ее основных западных конкурентов после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

SLB, компания со штаб-квартирой в США, ранее известная как Schlumberger, в июле 2023 года публично обязалась прекратить «поставки продуктов и технологий в россию» из своих глобальных объектов.

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российские таможенные документы показывают, что после введения этого запрета такой импорт замедлился до начала сентября.

Но, как пишет издание, документы показывают, что компания также продолжала импортировать материалы из других источников, привлекая оборудование на 17,5 млн долларов в период с августа по декабрь 2023 года, последнюю дату доступных записей.

Из них 2,2 миллиона долларов было заявлено как изначально изготовленное компанией SLB или ее дочерними компаниями.

Два крупнейших конкурента SLB в США в секторе нефтяных услуг, Baker Hughes и Halliburton, вышли из россии после вторжения москвы в Украину. Они продали свой российский бизнес местным менеджерам в 2022 году.

Издание отметило, что доходы главной российской дочерней компании SLB выросли на 527 млн ​​рублей до 27,3 млрд рублей ($307 млн) в 2023 году по сравнению с годом ранее.

SLB поставляла оборудование некоторым из крупнейших российских нефтяных компаний, включая ЛУКОЙЛ. В 2022 и 2023 годах она обеспечила «Лукойл» буровым инструментом и гидропакерами.

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Поиски FT в базах данных российских торговых марок и компаний показывают, что дочерние российские компании SLB зарегистрировали две новые торговые марки в июле.

Документы, полученные Global Witness и с которыми ознакомилось издание, показывают, что в декабре российское подразделение SLB подписало контракт со Всероссийским научно-исследовательским геологическим нефтяным институтом, обязывающим компанию помогать ему в создании моделей месторождений нефти и газа, которые могут быть использованы для разработки проектов.

FT обнаружила более 1000 объявлений о работе, размещенных компанией с декабря, где ищут кандидатов на должности от водителей до химиков и геологов.

«Политики должны определиться — они серьезно поддерживают Украину или нет?», — сказала Лэла Стэнли, старший исследователь Global Witness, которая должна опубликовать отчет о SLB в пятницу.

По ее словам, западные энергетические компании все еще могут свободно помогать россии добывать нефть и финансировать войну. «Это глубокий провал», — считает она.

По мнению экспертов отрасли, технологии и опыт SLB играют решающую роль в том, чтобы российские операторы могли разрабатывать нефтегазовые проекты с меньшими затратами и с меньшим риском.

Економічна Правда По материалам:

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