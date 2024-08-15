Райффайзенбанк закрыл россиянам переводы валюты за рубеж — Finance.ua
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Райффайзенбанк закрыл россиянам переводы валюты за рубеж

Финтех и Карты
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Райффайзенбанк закрыл россиянам переводы валюты за рубеж
Райффайзенбанк закрыл россиянам переводы валюты за рубеж
Райффайзенбанк прекращает проводить денежные переводы физических лиц в иностранной валюте.
Об этом сообщает The Insider со ссылкой на пресс-службу банка.
Райффайзенбанк со 2 сентября перестанет проводить исходящие переводы в валюте для клиентов-физлиц.
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Сообщается, что ограничение было введено в связи с решением материнской структуры банка — австрийской группы RBI, предписание которой, со своей стороны, издал Европейский центробанк.
«Сожалеем, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение», — заявили в Райффайзенбанке.
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Из-за требований ЕЦБ могут закрыться и другие продукты банка, а если руководство не успеет выполнить предписания регулятора, кредитной организации в россии и вовсе грозит полное прекращение работы.
Крайний срок для оформления валютных переводов за границу — 16.00 мск 30 августа, после этого времени банк прекратит принимать заявки от клиентов.
По материалам:
Економічна Правда
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