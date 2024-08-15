В россии хотят легализовать криптобиржи — Finance.ua

В россии хотят легализовать криптобиржи Сегодня 11:16 — Фондовый рынок

В россии хотят легализовать криптобиржи

Минфин и центробанк рф обсуждают легализацию криптобирж в россии, но пока не пришли к единому мнению по этому вопросу.

Об этом рассказал министр финансов рф Антон Силуанов, пишет российская редакция Forbes.

Он напомнил, что Путин уже подписал законы, легализующие майнинг и возможность международных расчетов криптовалютой с целью обхода санкций.

По словам Силуанова, в настоящее время осталось эту сферу «дорегулировать», то есть создать официальные легальные криптобиржи. Пока что этот вопрос находится в серой зоне: «и не разрешен, и не запрещен», добавил российский министр.

«У нас эта тема обсуждается и центральным банком, и правительством в лице Минфина этим предметно занимаются. Мы не нашли пока решения, как это сделать, потому что есть две точки зрения», — отметил Силуанов.

Читайте также Динамика криптовалютного рынка в июле

По словам российского министра, одна из них предусматривает легализацию, ведь «сегодня на самом деле мы знаем, куда можно прийти, купить цифровые финансовые активы, перевести за границу, минуя всякие банковские структуры».

В рамках второго подхода российские чиновники предлагают криптобиржи запретить, в лучшем случае, организовать их работу в рамках экспериментально-правового режима, добавил Силуанов. Однако, по его словам, это ограничит использование криптовалют для трансграничных расчетов.

российский министр подытожил, что сейчас дискуссия по этому вопросу продолжается, а законопроект о легализации криптобирж может быть подготовлен осенью.

Как сообщалось, после введения санкций США против «московской биржи» в июне она вынуждена была прекратить торги по доллару и евро, а затем и вовсе скрыла статистику об объемах торгов валютой.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.