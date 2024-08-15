В россии хотят легализовать криптобиржи — Finance.ua

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В россии хотят легализовать криптобиржи

Фондовый рынок
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В россии хотят легализовать криптобиржи
В россии хотят легализовать криптобиржи
Минфин и центробанк рф обсуждают легализацию криптобирж в россии, но пока не пришли к единому мнению по этому вопросу.
Об этом рассказал министр финансов рф Антон Силуанов, пишет российская редакция Forbes.
Он напомнил, что Путин уже подписал законы, легализующие майнинг и возможность международных расчетов криптовалютой с целью обхода санкций.

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По словам Силуанова, в настоящее время осталось эту сферу «дорегулировать», то есть создать официальные легальные криптобиржи. Пока что этот вопрос находится в серой зоне: «и не разрешен, и не запрещен», добавил российский министр.
«У нас эта тема обсуждается и центральным банком, и правительством в лице Минфина этим предметно занимаются. Мы не нашли пока решения, как это сделать, потому что есть две точки зрения», — отметил Силуанов.
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По словам российского министра, одна из них предусматривает легализацию, ведь «сегодня на самом деле мы знаем, куда можно прийти, купить цифровые финансовые активы, перевести за границу, минуя всякие банковские структуры».
В рамках второго подхода российские чиновники предлагают криптобиржи запретить, в лучшем случае, организовать их работу в рамках экспериментально-правового режима, добавил Силуанов. Однако, по его словам, это ограничит использование криптовалют для трансграничных расчетов.
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российский министр подытожил, что сейчас дискуссия по этому вопросу продолжается, а законопроект о легализации криптобирж может быть подготовлен осенью.
Как сообщалось, после введения санкций США против «московской биржи» в июне она вынуждена была прекратить торги по доллару и евро, а затем и вовсе скрыла статистику об объемах торгов валютой.
По материалам:
Фінансовий клуб
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