Динамика криптовалютного рынка в июле — Finance.ua

Динамика криптовалютного рынка в июле Сегодня 17:20 — Криптовалюта

Динамика криптовалютного рынка в июле

Binance Research, аналитическое подразделение ведущей мировой блокчейн-экосистемы Binance, опубликовало отчет за июль-август 2024 года, в котором освещены основные тенденции, формирующие криптовалютный рынок.

Динамика криптовалютного рынка в июле 2024 года

В июле 2024 г. криптовалютный рынок вырос на 6,1% в общей рыночной капитализации. Этот рост стал возможным после того, как Германия завершила продажу 50,000 BTC на централизованные биржи, что снизило опасения инвесторов.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила девять спотовых ETF на Ethereum, которые начали торговаться 23 июля. Дополнительный импульс рынку придало заявление Дональда Трампа на Bitcoin Conference 2024 о возможном создании стратегического резерва Биткоина в случае его избрания.

Однако на рынке остаются определенные беспокойства, связанные с возвратом более 9 миллиардов долларов США пострадавшим от хакерской атаки Mt. Gox в 2014 году и переводом правительством США 29,800 BTC, что вызывает опасения по поводу возможной распродажи активов.

Первая неделя торгов Ether ETF испытала влияние Grayscale’s ETHE

Новые спотовые ETF на эфир в течение первой недели торгов испытали чистый отток в размере около 484 миллионов долларов США, что частично было обусловлено оттоками из Grayscale’s Ethereum Trust (ETHE) и слабой динамикой на фондовых рынках.

Общие объемы торгов были высокими, превысив 5,8 миллиарда долларов США. Однако без учета ETHE другие спотовые ETF на эфир получили почти 1,5 миллиарда долларов США чистых притоков.

DEX к CEX

В этом году соотношение объемов торгов DEX к CEX продолжает расти, достигнув в июле пиковых значений 13,9% для спотовых и 5,0% для фьючерсных торгов. Этот рост обусловлен как снижением объемов на централизованных биржах, так и ростом популярности торговли мемкоинами.

Polymarket

Polymarket в июле достиг очередного рекорда, превысив 387 миллионов долларов США объема торгов, и привлек более 44,5 тысячи активных трейдеров, что было вызвано ключевыми событиями нынешнего избирательного цикла в США.

Общее предложение стейблкоинов

Общее предложение стейблкоинов продолжает расти и приближается к рекордному уровню 2022 года в 165 миллиардов долларов США, в настоящее время составляет 155 миллиардов долларов США. Ethereum и Tron контролируют 47,9% и 37,8% рынка соответственно, тогда как экосистема стейблкоинов Solana привлекает все большее внимание благодаря стремительному росту предложения PYUSD.

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