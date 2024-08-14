Динамика криптовалютного рынка в июле — Finance.ua

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Динамика криптовалютного рынка в июле

Криптовалюта
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Динамика криптовалютного рынка в июле
Динамика криптовалютного рынка в июле
Binance Research, аналитическое подразделение ведущей мировой блокчейн-экосистемы Binance, опубликовало отчет за июль-август 2024 года, в котором освещены основные тенденции, формирующие криптовалютный рынок.

Динамика криптовалютного рынка в июле 2024 года

В июле 2024 г. криптовалютный рынок вырос на 6,1% в общей рыночной капитализации. Этот рост стал возможным после того, как Германия завершила продажу 50,000 BTC на централизованные биржи, что снизило опасения инвесторов.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила девять спотовых ETF на Ethereum, которые начали торговаться 23 июля. Дополнительный импульс рынку придало заявление Дональда Трампа на Bitcoin Conference 2024 о возможном создании стратегического резерва Биткоина в случае его избрания.

Курс криптовалют к доллару 💸

Динамика криптовалютного рынка в июле
Однако на рынке остаются определенные беспокойства, связанные с возвратом более 9 миллиардов долларов США пострадавшим от хакерской атаки Mt. Gox в 2014 году и переводом правительством США 29,800 BTC, что вызывает опасения по поводу возможной распродажи активов.

Первая неделя торгов Ether ETF испытала влияние Grayscale’s ETHE

Новые спотовые ETF на эфир в течение первой недели торгов испытали чистый отток в размере около 484 миллионов долларов США, что частично было обусловлено оттоками из Grayscale’s Ethereum Trust (ETHE) и слабой динамикой на фондовых рынках.
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Общие объемы торгов были высокими, превысив 5,8 миллиарда долларов США. Однако без учета ETHE другие спотовые ETF на эфир получили почти 1,5 миллиарда долларов США чистых притоков.
Динамика криптовалютного рынка в июле

DEX к CEX

В этом году соотношение объемов торгов DEX к CEX продолжает расти, достигнув в июле пиковых значений 13,9% для спотовых и 5,0% для фьючерсных торгов. Этот рост обусловлен как снижением объемов на централизованных биржах, так и ростом популярности торговли мемкоинами.
Динамика криптовалютного рынка в июле

Polymarket

Polymarket в июле достиг очередного рекорда, превысив 387 миллионов долларов США объема торгов, и привлек более 44,5 тысячи активных трейдеров, что было вызвано ключевыми событиями нынешнего избирательного цикла в США.
Динамика криптовалютного рынка в июле

Общее предложение стейблкоинов

Общее предложение стейблкоинов продолжает расти и приближается к рекордному уровню 2022 года в 165 миллиардов долларов США, в настоящее время составляет 155 миллиардов долларов США. Ethereum и Tron контролируют 47,9% и 37,8% рынка соответственно, тогда как экосистема стейблкоинов Solana привлекает все большее внимание благодаря стремительному росту предложения PYUSD.
Динамика криптовалютного рынка в июле
По материалам:
Finance.ua
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