Нефть дорожает на волне оптимизма по поводу летнего спроса — Finance.ua

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Нефть дорожает на волне оптимизма по поводу летнего спроса

Энергетика
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Нефть дорожает на волне оптимизма по поводу летнего спроса
Нефть дорожает на волне оптимизма по поводу летнего спроса
Цены на нефть выросли 1 июля, поддержанные прогнозами дефицита предложения, который возникнет из-за пикового летнего потребления топлива и сокращения добычи ОПЕК+.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 53 цента, или на 0,6%, до 85,53 долл. за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили 82,05 долл. за баррель. что на 51 цент или на 0,6% больше.
Отмечается, что это произошло, несмотря на глобальные экономические проблемы и рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.
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Оба контракта выросли примерно на 6% в июне, а цена нефти марки Brent за последние две недели превысила 85 долларов за баррель после того, как ОПЕК и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, продолжили большинство мер по глубокому сокращению добычи нефти до 2025 года.
Это заставило аналитиков прогнозировать дефицит предложения в третьем квартале, поскольку спрос на нефть летом на транспорте и в системах кондиционирования воздуха исчерпывает запасы топлива.
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Производственная активность среди небольших китайских производителей росла самыми быстрыми темпами с 2021 года благодаря зарубежным заказам, даже несмотря на то, что более широкий опрос показал, что слабый внутренний спрос и торговые противоречия привели к очередному сокращению промышленного сектора.
Сообщается, что Китай является вторым крупнейшим потребителем в мире и крупнейшим импортером сырой нефти.
По материалам:
Економічна Правда
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