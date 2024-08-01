Нефть дорожает на фоне напряжения на Ближнем Востоке — Finance.ua

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Нефть дорожает на фоне напряжения на Ближнем Востоке

Энергетика
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Нефть дорожает на фоне напряжения на Ближнем Востоке
Нефть дорожает на фоне напряжения на Ближнем Востоке
Цены на нефть продолжают расти в четверг, 1 августа, после скачка по итогам предыдущей сессии на фоне усиления напряжения на Ближнем Востоке.
Как передает Укринформ, об этом сообщает enkorr.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $81,55 за баррель, что на $0,71 (0,88%) выше, чем на закрытии предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $2,77 (3,6%), до $80,84 за баррель.
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Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,75 (0,96%), до $78,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $3,18 (4,3%) — максимально с октября прошлого года до $77,91 за баррель.
В июле Brent подешевела на 6,6%, WTI — на 4,5%. Снижение цен в прошлом месяце связано главным образом с опасениями рынка по поводу перспектив спроса в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране.
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Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи приказал провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
«Рынок вполне оправданно опасается, что убийство Хании приведет к прямой войне Ирана с Израилем, — отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. — Это поставит под угрозу поставки нефти из Ирана и всю соответствующую инфраструктуру».
По материалам:
Укрінформ
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