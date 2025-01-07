Нефть дешевеет после недельного роста: исчезает оптимизм относительно спроса — Finance.ua
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Нефть дешевеет после недельного роста: исчезает оптимизм относительно спроса

Энергетика
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Цены на нефть снизились 7 января, продолжив падение на вторую сессию подряд после роста на прошлой неделе, хотя обеспокоенность сокращением поставок из россии и Ирана на фоне расширения санкций Запада остановила потери.
Об этом пишет Reuters.
Фьючерсы на Brent снизились на 8 центов, или 0,1%, до $76,22 за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на 15 центов, или 0,19%, до $73,42.
Как пишет Reuters, оба контрольных показателя упали в понедельник после пятидневного роста на прошлой неделе и установились на самых высоких уровнях с октября в пятницу на фоне ожиданий большего фискального стимулирования для оживления пошатнувшейся экономики Китая.
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«Слабость на этой неделе, вероятно, связана с технической коррекцией, поскольку трейдеры реагируют на более мягкие экономические данные во всем мире, что подрывает оптимизм, который наблюдался ранее», — сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova, ссылаясь на медвежьи экономические новости из США и Германии.
Также на цены на нефть влияет рост предложения из стран, не входящих в ОПЕК, что в сочетании со слабым спросом со стороны Китая, как ожидается, будет способствовать обеспечению рынка нефти в текущем году.
На этой неделе участники рынка ожидают дополнительных данных, таких как декабрьский отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, чтобы узнать политику процентных ставок в США и перспективы спроса на нефть.
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«Движение роста цен на сырую нефть, похоже, иссякает, — пишут аналитики ING в примечании. — Хотя на физическом рынке произошло определенное ограничение, фундаментальные показатели до 2025 года все еще будут комфортными, что должно перекрыть рост».
Однако обеспокоенность сокращением поставок из россии и Ирана на фоне санкций удержала цены на нефть на нижнем уровне.
Неопределенность привела к повышению спроса на ближневосточную нефть, что отразилось на февральском повышении цен на нефть в Саудовской Аравии к Азии, что стало первым ростом за три месяца.
По материалам:
Економічна Правда
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