Украинская ГТС заранее подготовилась к работе без российского газа — Шмыгаль Сегодня 18:33 — Энергетика

Оператор газотранспортной системы Украины заранее подготовил инфраструктуру для работы без российского газа.

Об этом написал в Фейсбуке Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя итоги совещания по функционированию газотранспортной системы, передает Укринформ.

Вчера с 7:00 газотранспортная система Украины перестала транспортировать российский природный газ. Вопросы функционирования газотранспортной системы и газового баланса обсудили сегодня на совещании с участием министра энергетики Германа Галущенко, гендиректора «Оператор ГТС Украины» Дмитрия Липпы, руководства «Нафтогаза» и «Укртрансгаза».

Укрінформ По материалам:

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