Нефть дешевеет на фоне новостей из Ирака, но остается выше $100 Сегодня 10:09

Добыча нефти

В среду цены на нефть снизились более чем на 2 доллара за баррель, отчасти нивелировав резкий рост накануне. Рынок отреагировал на сообщение о том, что правительство Ирака и курдские власти договорились возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан. Это несколько уменьшило опасения по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Об этом пишет Reuters.

В то же время отсутствие признаков деэскалации иранского конфликта, который существенное повлиял на экспорт нефти из региона, продолжает поддерживать высокие цены. В течение четырех предыдущих сессий фьючерсы на Brent держались выше 100 долларов за баррель.

Динамика котировок

После роста более чем на 3% во вторник фьючерсы на нефть Brent в среду подешевели на 2,26 доллара (2,19%) — до 101,16 доллара за баррель по состоянию на 04:29 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate снизилась на 2,99 доллара (3,11%) — до 93,22 доллара за баррель.

Возобновление экспорта из Джейхана

Министр нефти Ирака Хаян Абдель-Гани сообщил, что возобновление потоков нефти через Джейхан ожидается в 07:00 по Гринвичу в среду.

По словам двух представителей отрасли, на прошлой неделе Ирак планировал транспортировать через порт не менее 100 тыс. баррелей нефти в сутки.

Старший аналитик LSEG Ань Фам отметил, что эта новость положительно повлияла на рынок: дополнительные объемы сырья снижают ценовое давление.

В то же время он подчеркнул, что ситуация остается напряженной: цены удерживаются около 100 долларов за баррель, а кризис вокруг Ормузского пролива не демонстрирует признаков завершения.

Влияние конфликта вокруг Ирана

Добыча нефти на ключевых южных месторождениях Ирака, обеспечивающих основной экспорт, сократилась на 70% - до 1,3 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщили источники 8 марта.

Причиной стало фактическое блокирование Ормузского пролива в результате иранского конфликта. Через этот маршрут проходят около 20% мировых поставок нефти.

Данные по запасам нефти в США

По информации рыночных источников со ссылкой на данные API, запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 13 марта, выросли на 6,56 миллиона баррелей.

В то же время опрос Reuters показал, что аналитики ожидали значительно меньшего роста — примерно на 380 тыс. баррелей за тот же период.

