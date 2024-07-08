Недвижимость, автомобили, самолет и деньги. Минюст начал процесс взыскания имущества Медведчука и его супруги — Finance.ua
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Недвижимость, автомобили, самолет и деньги. Минюст начал процесс взыскания имущества Медведчука и его супруги

Казна и Политика
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Недвижимость, автомобили, самолет и деньги. Минюст начал процесс взыскания имущества Медведчука и его супруги
Недвижимость, автомобили, самолет и деньги. Минюст начал процесс взыскания имущества Медведчука и его супруги
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции в виде взыскания имущества и средств экс-нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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К взысканию заявлено имущество, которым Медведчук и Марченко владеют прямо и косвенно (через физических и юридических лиц).
Речь идет, в частности, о движимом имуществе (24 автомобиля, 2 воздушных судна (самолет «Gulfstream G650», вертолет «Bell-427»), одно прогулочное судно (типа «Azimut benetti spa», название судна — «Романс 1»), недвижимое имущество (более 20 объектов), корпоративные права 22 юридических лица (облэнерго, телеканалы и т. п.), имущественные права на восемь торговых марок.
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Иск касается денежных средств Медведчука и Марченко (в эквиваленте около 1,9 млн грн), более 1000 единиц историко-культурных и материальных ценностей (часы, ювелирные изделия, картины, гарнитуры, предметы интерьера, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью).
До войны Forbes оценивал состояние Виктора Медведчука в $620 млн. Треть этой суммы, $190 млн — его персональный транспорт, в том числе 92-метровая яхта Royal Romance. Она построена в 2015 году нидерландской компанией Feadship, тогда стоила около $200 млн.
По материалам:
Forbes.ua
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