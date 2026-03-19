Недорогая модель Samsung получила флагманскую функцию
Samsung Galaxy A57 станет первым смартфоном бюджетной серии A с поддержкой Galaxy AI. Об этом пишет инсайдер Alfaturk в социальной сети X.
Что об этом известно
Сообщается, что Galaxy A57 будет поставляться с новой функцией искусственного интеллекта (ИИ) — Transcript Assist. Она включает транскрипцию и перевод голосовых записей, включая телефонные разговоры.
Функция Transcript Assist дебютировала в серии флагманских смартфонов Galaxy S24. Так что недорогие смартфоны Samsung с Transcript Assist могут ощущаться более премиальными, чем их предшественники.
«Если эти слухи подтвердятся, будущий Galaxy A57 может иметь больше возможностей искусственного интеллекта, чем когда-либо прежде», — подчеркнули в издании.
Ранее мы сообщали, что Samsung добавила в приложение Wallet функцию Digital Home Key, которая позволяет открыть дверь вашего дома всего одним прикосновением, без использования физических ключей.
