Недорогая модель Samsung получила флагманскую функцию

Сегодня 01:41 — Технологии&Авто

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 станет первым смартфоном бюджетной серии A с поддержкой Galaxy AI. Об этом пишет инсайдер Alfaturk в социальной сети X.

Что об этом известно

Сообщается, что Galaxy A57 будет поставляться с новой функцией искусственного интеллекта (ИИ) — Transcript Assist. Она включает транскрипцию и перевод голосовых записей, включая телефонные разговоры.

Читайте также ЕС может разрешить смартфоны без зарядного порта

Функция Transcript Assist дебютировала в серии флагманских смартфонов Galaxy S24. Так что недорогие смартфоны Samsung с Transcript Assist могут ощущаться более премиальными, чем их предшественники.

«Если эти слухи подтвердятся, будущий Galaxy A57 может иметь больше возможностей искусственного интеллекта, чем когда-либо прежде», — подчеркнули в издании.

Ранее мы сообщали , что Samsung добавила в приложение Wallet функцию Digital Home Key, которая позволяет открыть дверь вашего дома всего одним прикосновением, без использования физических ключей.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.