Нечеткая печать в трудовой: повлияет ли это на зачисление страхового стажа — Finance.ua

Нечеткая печать в трудовой: повлияет ли это на зачисление страхового стажа Сегодня 07:15 — Личные финансы

Нечеткая печать в трудовой: повлияет ли это на зачисление страхового стажа, Фото: перший діловий канал

При нечетком отпечатке печати в трудовой книжке страховой стаж засчитается, однако это возможно в случае, если данные об этом периоде есть в Реестре застрахованных лиц.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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В сообщении указано, что человек самостоятельно может ознакомиться с информацией о страховом стаже и размере заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии, на веб-портале электронных услуг ПФУ через личный кабинет.

В случае, если в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи — для подтверждения стажа обязательно принимаются данные, которые есть в реестре застрахованных лиц.

Напомним, в прошлом году в Пенсионном фонде Украины появилась возможность пересчета благотворительного пожертвования, чтобы увеличить размер пенсии конкретного человека. Также внести вклад можно обезличенно.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл.;

В Украине весной 2024 года власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн;



Пенсионный фонд направил на выплаты почти 17 миллиардов в мае.



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