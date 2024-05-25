Нечеткая печать в трудовой: повлияет ли это на зачисление страхового стажа — Finance.ua
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Нечеткая печать в трудовой: повлияет ли это на зачисление страхового стажа

Личные финансы
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Нечеткая печать в трудовой: повлияет ли это на зачисление страхового стажа
Нечеткая печать в трудовой: повлияет ли это на зачисление страхового стажа, Фото: перший діловий канал
При нечетком отпечатке печати в трудовой книжке страховой стаж засчитается, однако это возможно в случае, если данные об этом периоде есть в Реестре застрахованных лиц.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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В сообщении указано, что человек самостоятельно может ознакомиться с информацией о страховом стаже и размере заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии, на веб-портале электронных услуг ПФУ через личный кабинет.
В случае, если в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи — для подтверждения стажа обязательно принимаются данные, которые есть в реестре застрахованных лиц.

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Напомним, в прошлом году в Пенсионном фонде Украины появилась возможность пересчета благотворительного пожертвования, чтобы увеличить размер пенсии конкретного человека. Также внести вклад можно обезличенно.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл.;
  • В Украине весной 2024 года власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн;
  • Пенсионный фонд направил на выплаты почти 17 миллиардов в мае.
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По материалам:
Finance.ua
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