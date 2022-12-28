«Не вижу стимулов». Министр экономики рассказала об отношении к снижению налогов — Finance.ua

«Не вижу стимулов». Министр экономики рассказала об отношении к снижению налогов Сегодня 14:29 — Казна и Политика

«Не вижу стимулов». Министр экономики рассказала об отношении к снижению налогов

Министерство экономики не исключает возможность снижения определенных налогов в Украине, однако предлагает осторожно подходить к подобным идеям.

Об этом в интервью Forbes рассказала глава Минэкономики Юлия Свириденко.

«К уменьшению налогов нужно подходить осторожно. Например, ЕСВ — источник двух фондов социального страхования (пенсии, страховые выплаты и выплаты по безработице). Если мы найдем альтернативный механизм наполнения этих фондов, то можем снижать ставку. Однако пока я не вижу таких стимулов», — сказала Свириденко.

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Она отметила, что налоговая система Украины должна быть конкурентной по сравнению с налоговой системой других стран.

«Это важно для привлечения будущих инвестиций в восстановление. Нужна единая экосистема — доступ к финансам, страхование военных рисков, конкурентная налоговая система», — добавила министр.

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Отвечая на вопрос, является ли налоговая система Украины конкурентной, Свириденко отметила, что ее следует анализировать в разрезе отдельных налогов.

«Возможно, есть большая нагрузка на заработные платы. И это приводит к тому, что бизнес может уходить в тень», — сказала она.

Глава Минэкономики не отказывается от идеи сократить роль государства в экономике к 2032 году с текущих 45% до 20% фискального ВВП, даже несмотря на войну.

Это точно возможно и нужно делать. Конечно, роль государства во время войны переосмыслена. Министерство ставит задачу сокращать свою роль в управлении экономикой. К примеру, во время войны мы передали сотни предприятий Фондовым госимуществам и продолжим это делать. Министерство не должно управлять предприятиями, оно должно формировать политику", — подчеркнула Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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