При каких условиях правительство готово вернуться к налоговой реформе «10-10-10» — Finance.ua
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При каких условиях правительство готово вернуться к налоговой реформе «10-10-10»

Казна и Политика
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При каких условиях правительство готово вернуться к налоговой реформе «10-10-10»
При каких условиях правительство готово вернуться к налоговой реформе «10-10-10»
В Офисе президента рассказали, что готовы вернуться к налоговой реформе «10-10-10». Более того, она будет частью переговоров Украины с Международным валютным фондом о новой программе расширенного финансирования (EFF), пишет Forbes.
В качестве равновесной авторы законопроекта рассматривают вариант повышения ряда налогов, более жесткую ответственность бизнеса за уклонение от налогообложения и реформу Налоговой службы.

Условия проведения налоговой реформы «10-10-10»

Ключевым условием проведения реформы инициаторы «10-10-10» видят в полной ликвидации всех льгот и дифференцированных ставок, повышение ряда налогов.
Среди компенсаторов, рассматривающих в ОП, — введение прогрессивной ставки на ренту на добычу полезных ископаемых (руда, газ, нефть, уголь), более высокие акцизы на горючее и алкоголь, а также налоги на загрязнение, в частности металлургическую пыль.
  • Дополнительное налогообложение экспорта сырья
Также инициаторы реформы не исключают введения дополнительного обложения экспорта сырья (например, руды, зерна или древесины), на что приходится 73% всего украинского экспорта.
  • Ответственность за нарушение налогового законодательства для бизнеса
Вырастет и ответственность за нарушение налогового законодательства для бизнеса, отмечает собеседник в ОП на правах анонимности. Следовательно, Налоговая служба получит доступ к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов.
  • Налог на добавленную стоимость (НДС)
А предпринимателям будут гарантировать своевременное возмещение НДС и отсутствие проблем с налоговой.
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"Налог на добавленную стоимость будет распределяться на две части: одна будет идти в спецфонд, из которого будет возмещаться НДС, а другая в бюджет",— рассказывает участвующий в разработке проекта нардеп Марьян Заблоцкий.
Напомним, концепция «10-10-10» предусматривает снижение ставок налога на доходы физлиц, на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость — до 10%. Также полную отмену единого социального взноса (ЕСВ) и повышение ставки военного сбора вдвое с 1,5% до 3%.
По материалам:
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