Не в айти: какие работники больше всего зарабатывали в июне — Finance.ua

Не в айти: какие работники больше всего зарабатывали в июне Сегодня 08:05 — Личные финансы

Не в айти: какие работники больше всего зарабатывали в июне

В июне продолжился рост средней зарплаты еще на 500 грн. Таким образом, за первую половину 2023 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 13% — с 15 000 до 17 000 грн.

Об этом свидетельствует аналитика Work.ua.

В региональном разрезе зарплата выросла в Киевской (с 18 200 до 18 750 грн), Львовской (с 16 000 до 16 775 грн), Одесской (с 16 000 до 16 275 грн) и Харьковской области (с 15 000 до 16 00).

Рост средней зарплаты на 5% в первый месяц лета произошел по категориям, в частности: «Культура, музыка, шоубизнес» (с 16 000 до 17 000 грн), «Администрация, руководство среднего звена» (с 17 500 до 18 500 грн), «Сельское хозяйство, агробизнес» (с 18 000 до 19 000 грн), «Строительство, архитектура» (с 19 000 до 20 000 грн), «Транспорт, автобизнес» (с 21 500 до 22 500 грн).

Кто больше всего зарабатывал в июне

10 самых высоких средних зарплат (не руководителей, не из ІТ):

55 000 грн — медиабайер;

40 000 грн — водитель-международник;

35 000 грн — эндодонтист, руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами;

34 000 грн — бизнес-аналитик;

32 500 грн — рихтовщик, риелтор;

31 500 грн — 3D-визуализатор;

31 000 грн — координатор по сбыту;

30 000 грн — автомеханик, дизелист, региональный менеджер, технолог мебели;

29 000 грн — курьер с авто;

28 000 грн — автоэлектрик, менеджер по развитию.

Самые маленькие зарплаты от 7000 до 10 000 грн получают: консьерж, санитар, уборщик, посудомоечник, портье.

Справка Finance.ua:

в Украине на рынке труда появляется много предложений работы с высоким доходом, и не только в ІТ-сфере. Эксперты составили список из десяти профессий с максимальнім доходом;

рынок труда продолжает расти четвертый месяц подряд: количество вакансий в июне увеличилось на 4% против мая и достигло почти 94 тыс., однако динамика роста несколько замедлилась.



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