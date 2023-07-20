Актер, декоратор платьев и аналитик спутниковых изображений: 13 неординарных вакансий — Finance.ua

Актер, декоратор платьев и аналитик спутниковых изображений: 13 неординарных вакансий Сегодня 16:08 — Личные финансы

Актер, декоратор платьев и аналитик спутниковых изображений: 13 неординарных вакансий

Аналитики портала robota.ua подготовили новую подборку интересных и неординарных вакансий. Узнайте, какие неординарные вакансии сегодня предлагают в Украине и что ожидают работодатели от потенциальных сотрудников.

📍 Удаленно

Разработчик и издатель мобильных игр ищет на частичную занятость актера и актрису для озвучивания интерактивной новеллы на английском языке. Портрет идеального кандидата: хорошее произношение на английском языке; хорошая дикция, владение техникой языка и стилистикой; умение работать с профессиональным звукозаписывающим оборудованием; автономность; актерский талант и артистизм; наличие портфолио.

📍 Удаленно

Международная переводческая компания ищет для длительного сотрудничества специалистов по переводу в сфере OPI (over the phone interpretation). Основная задача: постоянный поток удаленного последовательного перевода EN-RU, EN-UKR и обратно. Сферы перевода: здравоохранение (общение пациентов с врачами), юридические вопросы (общение с адвокатами и в суде), сервисы (аренда квартир и т. п. ).

📍Киев

Ювелирный дом приглашает в команду. Чем будет заниматься будущий работник: 3D-моделирование ювелирных изделий любой сложности с учетом специфики ювелирного производства. Предлагается, в частности: официальное трудоустройство с 1-го рабочего дня, социальный пакет; корпоративное жилье; профессиональное обучение и развитие; значительные скидки на ювелирные украшения компании; подарки, корпоративы.

Читайте также Кого чаще всего ищут на рынке труда: вакансии и зарплаты

📍 Згуровка

Украинский благотворительный проект для переселенцев, цель которого помочь семьям ВПЛ адаптироваться и вернуться к нормальной жизни, приглашает на постоянную работу в Згуровскую громаду сыровара. Обязанности: изготовление сыров по технологии компании; контроль качества изготовленного продукта; соблюдение правил санитарной сохранности на рабочем месте; поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.

📍 Николаев

Николаевский областной центр гидрометеорологии открывает вакансию. Требования к кандидатам: высшее образование, опыт работы в сфере биологии, владение всеми видами приема и передачи информации, знание правил эксплуатации персонального компьютера, владение навыками работы с микроскопами; готовность к экспедициям и командировкам.

📍 Киев

Строительная компания открывает вакансию. Будущий работник будет проектировать генпланы, благоустройство, заниматься перемещением земляных масс, дендропланов, транспортно-пешеходных схем; согласовывать работу с инстанциями города. Заявляется официальное трудоустройство и служебный транспорт.

📍 Хмельницкий

Официальный изготовитель свадебных платьев открывает вакансию. Условия работы: официальное трудоустройство; рабочий день — с 9:00—18:00 ; своевременная выплата зарплаты (еженедельно); испытательный срок оплачивается. Будущим работникам предлагается помощь в освоении профессии и предоставляется жилье.

📍 Запорожье

Ювелирный завод объявляет об открытии вакансии. Основные обязанности будущего работника: вставка и закрепление камней разными способами в ювелирные изделия; соблюдение требований качества закрепления камней; соблюдение правил эксплуатации оборудования, инструментов и приспособлений. Анонсируется обучение, развитие, мотивационные программы и корпоративы.

📍 Киев

Академия ищет тренеров по черлидингу/художественной гимнастике, хореографии и танцам для тренировки детей в возрасте от 3 до 12 лет в школы города Киева (Оболонь, Позняки, Троещина). Требования: высшее оконченное или неоконченное спортивное образование, желание развиваться в черлидинге.

📍 Николаев

Крупнейшая в мире гуманитарная организация по разминированию объявляет конкурс на должность аналитика изображений для поддержки своей работы по очистке территории от неразорвавшихся наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в Украине. Поначалу это будет временный шестимесячный контракт с возможностью перехода на полную занятость в зависимости от результатов работы.

Специалист будет обрабатывать и анализировать изображения из различных источников дистанционного зондирования и готовить информационные продукты для использования командами HALO по разминированию и обследованию на местах. Он также примет участие в ряде научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

Также нужны работники в Харькове

📍 Киев

Фармацевтическая компания объявляет об открытии вакансии. Нужен коллега, у которого есть: опыт бронирования авиа- и ж/д билетов; опыт работы с туристическими агентствами; опыт оформления командировок — от 80 в месяц (работа с приказами, тревел-политикой); знание английского языка (не ниже Intermediate); умение работать над несколькими проектами одновременно.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.