Актер, декоратор платьев и аналитик спутниковых изображений: 13 неординарных вакансий — Finance.ua
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Актер, декоратор платьев и аналитик спутниковых изображений: 13 неординарных вакансий

Личные финансы
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Актер, декоратор платьев и аналитик спутниковых изображений: 13 неординарных вакансий
Актер, декоратор платьев и аналитик спутниковых изображений: 13 неординарных вакансий
Аналитики портала robota.ua подготовили новую подборку интересных и неординарных вакансий. Узнайте, какие неординарные вакансии сегодня предлагают в Украине и что ожидают работодатели от потенциальных сотрудников.

Актер/актриса озвучивания (English) в MysteryTag

📍 Удаленно
Разработчик и издатель мобильных игр ищет на частичную занятость актера и актрису для озвучивания интерактивной новеллы на английском языке. Портрет идеального кандидата: хорошее произношение на английском языке; хорошая дикция, владение техникой языка и стилистикой; умение работать с профессиональным звукозаписывающим оборудованием; автономность; актерский талант и артистизм; наличие портфолио.

Устный переводчик (последовательный перевод) в Task Force

📍 Удаленно
Международная переводческая компания ищет для длительного сотрудничества специалистов по переводу в сфере OPI (over the phone interpretation). Основная задача: постоянный поток удаленного последовательного перевода EN-RU, EN-UKR и обратно. Сферы перевода: здравоохранение (общение пациентов с врачами), юридические вопросы (общение с адвокатами и в суде), сервисы (аренда квартир и т. п.).

3D-дизайнер (ювелирная сфера) в SOVA

📍Киев
Ювелирный дом приглашает в команду. Чем будет заниматься будущий работник: 3D-моделирование ювелирных изделий любой сложности с учетом специфики ювелирного производства. Предлагается, в частности: официальное трудоустройство с 1-го рабочего дня, социальный пакет; корпоративное жилье; профессиональное обучение и развитие; значительные скидки на ювелирные украшения компании; подарки, корпоративы.
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Сыровар (трудоустраивают ВПЛ) в ОО «Всімдім»

📍 Згуровка
Украинский благотворительный проект для переселенцев, цель которого помочь семьям ВПЛ адаптироваться и вернуться к нормальной жизни, приглашает на постоянную работу в Згуровскую громаду сыровара. Обязанности: изготовление сыров по технологии компании; контроль качества изготовленного продукта; соблюдение правил санитарной сохранности на рабочем месте; поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.

Гидробиолог в Николаевский ЦГМ

📍 Николаев
Николаевский областной центр гидрометеорологии открывает вакансию. Требования к кандидатам: высшее образование, опыт работы в сфере биологии, владение всеми видами приема и передачи информации, знание правил эксплуатации персонального компьютера, владение навыками работы с микроскопами; готовность к экспедициям и командировкам.

Генпланист в «Горстройинвест»

📍 Киев
Строительная компания открывает вакансию. Будущий работник будет проектировать генпланы, благоустройство, заниматься перемещением земляных масс, дендропланов, транспортно-пешеходных схем; согласовывать работу с инстанциями города. Заявляется официальное трудоустройство и служебный транспорт.

Декоратор свадебных платьев у Anna Sposa

📍 Хмельницкий
Официальный изготовитель свадебных платьев открывает вакансию. Условия работы: официальное трудоустройство; рабочий день — с 9:00—18:00; своевременная выплата зарплаты (еженедельно); испытательный срок оплачивается. Будущим работникам предлагается помощь в освоении профессии и предоставляется жилье.

Ювелир-закрепитель (с обучением) в «Золотой Век»

📍 Запорожье
Ювелирный завод объявляет об открытии вакансии. Основные обязанности будущего работника: вставка и закрепление камней разными способами в ювелирные изделия; соблюдение требований качества закрепления камней; соблюдение правил эксплуатации оборудования, инструментов и приспособлений. Анонсируется обучение, развитие, мотивационные программы и корпоративы.

Тренер по черлидингу в Angels Academy «Черлидинг»

📍 Киев
Академия ищет тренеров по черлидингу/художественной гимнастике, хореографии и танцам для тренировки детей в возрасте от 3 до 12 лет в школы города Киева (Оболонь, Позняки, Троещина). Требования: высшее оконченное или неоконченное спортивное образование, желание развиваться в черлидинге.

Аналитик спутниковых изображений/Imagery Analyst в The HALO Trust

📍 Николаев
Крупнейшая в мире гуманитарная организация по разминированию объявляет конкурс на должность аналитика изображений для поддержки своей работы по очистке территории от неразорвавшихся наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в Украине. Поначалу это будет временный шестимесячный контракт с возможностью перехода на полную занятость в зависимости от результатов работы.
Специалист будет обрабатывать и анализировать изображения из различных источников дистанционного зондирования и готовить информационные продукты для использования командами HALO по разминированию и обследованию на местах. Он также примет участие в ряде научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.
Также нужны работники в Харькове.

Администратор по организации командировок в KRKA Ukraine

📍 Киев
Фармацевтическая компания объявляет об открытии вакансии. Нужен коллега, у которого есть: опыт бронирования авиа- и ж/д билетов; опыт работы с туристическими агентствами; опыт оформления командировок — от 80 в месяц (работа с приказами, тревел-политикой); знание английского языка (не ниже Intermediate); умение работать над несколькими проектами одновременно.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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