Не только Starlink: в Украину прибыли шведские терминалы спутникового интернета — Finance.ua

Не только Starlink: в Украину прибыли шведские терминалы спутникового интернета Сегодня 10:13 — Технологии&Авто

Не только Starlink: в Украину прибыли шведские терминалы спутникового интернета

Шведская компания Satcube направляет в Украину свои терминалы спутникового интернета, которые могут использоваться на деоккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети. На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов.

Об этом сообщил основатель и генеральный директор Satcube Якоб Каллмер в интервью изданию Dagens Nyheter

Как сообщается, украинская сторона обратила внимание на Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование шведской компании для работы в Украине.

Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, разместившей заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их передаст.

Для Satcube это самый крупный заказ с начала производства терминалов в 2017 году.

На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Каллмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета.

В Satcube говорят, что не знают, будет ли использоваться оборудование военными, но и не опровергают.

«Это может быть что угодно — от подключения к полевым госпиталям до поддержания связи в полевых условиях», — говорит Якоб Каллмер.

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Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 килограммов и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала, однако, составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 000 км.

Как известно, с начала полномасштабного российского вторжения компания Spacex Илона Маска предоставила Украине более 40 тысяч терминалов, подключенных к спутниковой сети Starlink. Скорость у них выше, чем у Satcube, хотя сигнал последних заблокировать труднее.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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