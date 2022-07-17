Не поступают выплаты от ООН: что делать и куда обращаться — Finance.ua

Не поступают выплаты от ООН: что делать и куда обращаться Сегодня 16:38 — Личные финансы

Не поступают выплаты от ООН: что делать и куда обращаться

В середине апреля в Киеве Министерство социальной политики Украины и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подписали меморандум о взаимопонимании.

Он направлен на расширение сотрудничества для обеспечения большего доступа к социальным услугам и денежной помощи людей, которые из-за войны стали ВПЛ.

Хотя денежная помощь уже начала поступать украинцам, еще не все ее получили. Об этом пишут Факты ICTV

Причины задержки выплат ООН

Прежде всего, на задержку выплат влияет большое количество заявок на помощь. Поскольку помощь от ООН реализуется через разных партнеров УВКБ ООН в Украине, около полумиллиона украинцев подали заявки на выплаты.

Поэтому, если вам еще не поступили средства, это значит, что ваша заявка до сих пор в работе.

Также следует понимать, что многоцелевая денежная программа от ООН внедрялась только в тех областях, которые принимают большое количество беженцев. Это, в частности, Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская и Полтавская области.

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Если вы находитесь в других регионах Украины, выплаты от ООН вам не предусмотрены, ждать их не стоит.

Еще одной причиной задержки выплат может быть способ, по которому вы посылали заявку на помощь.

Напомним, что программа многоцелевой денежной помощи реализуется через партнеров УВКБ ООН в Украине, а именно: БФ Право на защиту и общественные организации Крым SOS, Регион Карпат NEEKA, ОО Неемия (Nehemiya). Чтобы получить деньги через эту программу, вы должны подать заявку в эти организации.

То есть, сбор данных и регистрация людей на финансовую помощь от УВКБ ООН выполняется сотрудниками и волонтерами этих организаций.

Не стоит путать многоцелевую помощь с выплатами Продовольственной программы ООН.

Выплата пособий в рамках реализации этого проекта производилась дополнительно, без представления отдельного обращения ВПЛ на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, независимо от получения лицом других видов помощи.

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Помощь от Продовольственной программы ООН начисляется автоматически, дополнительных заявлений писать не нужно было.

На ваш контактный номер мобильного телефона должно поступить сообщение от Всемирной продовольственной программы ООН с кодом и информацией о том, как получить денежный перевод.

Соответственно, если вы зарегистрированы в качестве ВПЛ и не подавали отдельных заявок, деньги от Продовольственной программы ООН должны поступить автоматически.

Если вы рассчитываете на выплаты по программе многоцелевой денежной помощи, вам необходимо подать заявку.

Что делать, если не приходят выплаты от ООН

Итак, если вам еще не поступили выплаты от Продовольственной программы ООН, необходимо немного подождать. После доработки всех заявок деньги поступят всем ВПЛ.

Следует не забывать, что приоритетными лицами во всех программах ООН являются люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, где происходят активные боевые действия. Поэтому, возможно, деньги будут сначала поступать им.

Если же вы уже подали заявку через партнеров УВКБ ООН в Украине, но денег еще нет, снова обратитесь в эти организации. Там вам объяснят причину задержки выплат или же сообщат, когда их стоит ждать.

Еще один вариант — отправить заявку на выплаты от ООН через платформу єДопомога. С 31 мая 2022 г. там появилась возможность подать заявку на получение пособия от международных организаций.

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