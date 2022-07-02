ВПЛ смогут получать социальные услуги и выплаты даже в случае утраты паспорта — Finance.ua

ВПЛ смогут получать социальные услуги и выплаты даже в случае утраты паспорта Сегодня 11:02 — Личные финансы

ВПЛ смогут получать социальные услуги и выплаты даже в случае утраты паспорта

1 июля Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому встать на учет внутренне перемещенных лиц и начать получать выплаты можно без паспорта.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Для этого возможно будет использовать документы из приложения «Дія», в частности єДокумент, или справку о том, что лицо обратилось за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу.

Цель постановления:

помочь людям, которые переместились из зоны боевых действий и лишились документов.

«Государству не следует заставлять людей месяц или два ждать документов, они должны получать помощь уже», — сообщается на сайте правительства.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада предлагает освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного поселения;

ПриватБанк приступил к выплате переводов Western Union с денежной помощью внутренне перемещенным лицам от международных организаций для украинцев, которые в результате войны были вынуждены искать убежище в безопасных регионах и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет;



28 июня Минсоцполитики направило транш объемом почти 6,2 миллиарда гривен на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.

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