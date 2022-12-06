Не деньгами: НАБУ предлагает добавить альтернативный способ компенсации за разрушенное россиянами имущество — Finance.ua

Не деньгами: НАБУ предлагает добавить альтернативный способ компенсации за разрушенное россиянами имущество Сегодня 21:01 — Личные финансы

Не деньгами: НАБУ предлагает добавить альтернативный способ компенсации за разрушенное россиянами имущество

На прошлой неделе Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий закон.

Закон предусматривает приостановку выплат по кредитам физических лиц-заемщиков на недвижимость и автомобили, которые из-за войны оказались на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий; повреждены или уничтожены в результате боевых действий.

Также предполагается аннулирование кредита на единственное жилье семьи заемщика, которое было уничтожено в результате войны. Однако в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) говорят , что не стоит все убытки переводить на банки.

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«Безусловно, банковское сообщество поддерживает идею помочь людям, имущество которых пострадало в результате российской агрессии. Однако важно, чтобы все убытки просто не переводили на банки. Ведь сейчас есть декларативная норма о компенсации, однако не наработан ни один механизм компенсации банкам. Такой подход будет означать большие убытки и „кому“ для ипотеки. У банков-кредиторов будет отсутствовать право законного ожидания такой компенсации. Эта оговорка основывается на позиции Большой Палаты Верховного Суда», — отметила Председатель Совета НАБУ Елена Коробкова.

Что предлагают

Как говорится в сообщении НАБУ, логичным шагом было бы, если бы Верховная Рада Украины вместе с законопроектом № 7441-1 одновременно принимала бы и закон, регулирующий вопросы компенсации за аннулированные кредиты.

«Целесообразно проработать альтернативный денежный способ компенсации для прощающих обязательства банков — государственные долговые обязательства (ОВГЗ). Выбор метода можно было бы оставить за банком. На уровне КМУ можно определить особенности компенсации деньгами, когда будет источник средств, или ОВГЗ — сразу после определения размера компенсации», — сообщает пресс-служба.

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Учитывая, что закон о Государственном бюджете на 2023 год уже принят и не предусматривает соответствующих компенсаций за списанные на условиях ПЗУ 7441-1 кредиты, очевидно, что вопрос компенсаций кредиторам будет решаться длительное время, не говоря уже об их выплатах. Поэтому, по мнению экспертов из НАБУ, предложение с замещением активов государственными ценными бумагами кажется более реалистичным для выполнения.

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