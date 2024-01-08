Не более чем 5−7%: эксперт озвучил, на сколько могут возрасти цены на продукты в январе-феврале — Finance.ua

Не более чем 5−7%: эксперт озвучил, на сколько могут возрасти цены на продукты в январе-феврале Сегодня 20:43 — Аграрный рынок

Не более чем 5−7%: эксперт озвучил, на сколько могут возрасти цены на продукты в январе-феврале

Ожидается, что цены на продукты питания в Украине возрастут на 5−7% из-за сезонных факторов, влияющих на молочную, мясную и овощную продукцию.

Такое мнение высказал в комментарии заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Как рассказал Марчук, на сегодняшний день нет фактов, обуславливающих быстрый рост цен на продукты питания.

Читайте также Что будет с ценами на продукты в Украине в 2024-м: в Минагрополитики озвучили прогноз на год

«Резкого поднятия цен (на продукты. — Ред.) не будет, потому что фактов, приведших к росту цен, пока нет. Инфляция контролируемая. Единственное, что может частично отразиться на ценах, это курс гривны к доллару», — сказал он. Марчук.

Он добавил, что колебания курса могут повлиять и на импортную продукцию.

«Внутри факторов подорожания нет. Разве что фактор сезонности: сборка и хранение овощей, электроэнергия. В среднем, в течение января-февраля, предполагается рост цен на не более 5−7%», — отметил Марчук.

Читайте также Как может измениться валютный курс — мнение Гетманцева

Эксперт отметил, что могут подняться цены на овощи, молоко и мясную продукцию.

«Овощная группа, ведь фактор сезонности. Молочка также идет вверх в цене потому, что сейчас не сезон, и, соответственно, большой дефицит от домашнего хозяйства. Спрос есть на него (молоко. — Ред.), а удовлетворить такой спрос очень тяжело. Ну и мясная продукция. Также фактор сезонности. Он связан с войной, заготовкой кормов, которые нужно тоже содержать», — резюмировал Марчук.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.