Не более чем 5−7%: эксперт озвучил, на сколько могут возрасти цены на продукты в январе-феврале — Finance.ua
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Не более чем 5−7%: эксперт озвучил, на сколько могут возрасти цены на продукты в январе-феврале

Аграрный рынок
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Не более чем 5−7%: эксперт озвучил, на сколько могут возрасти цены на продукты в январе-феврале
Не более чем 5−7%: эксперт озвучил, на сколько могут возрасти цены на продукты в январе-феврале
Ожидается, что цены на продукты питания в Украине возрастут на 5−7% из-за сезонных факторов, влияющих на молочную, мясную и овощную продукцию.
Такое мнение высказал в комментарии заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Как рассказал Марчук, на сегодняшний день нет фактов, обуславливающих быстрый рост цен на продукты питания.
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«Резкого поднятия цен (на продукты. — Ред.) не будет, потому что фактов, приведших к росту цен, пока нет. Инфляция контролируемая. Единственное, что может частично отразиться на ценах, это курс гривны к доллару», — сказал он. Марчук.
Он добавил, что колебания курса могут повлиять и на импортную продукцию.
«Внутри факторов подорожания нет. Разве что фактор сезонности: сборка и хранение овощей, электроэнергия. В среднем, в течение января-февраля, предполагается рост цен на не более 5−7%», — отметил Марчук.
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Эксперт отметил, что могут подняться цены на овощи, молоко и мясную продукцию.
«Овощная группа, ведь фактор сезонности. Молочка также идет вверх в цене потому, что сейчас не сезон, и, соответственно, большой дефицит от домашнего хозяйства. Спрос есть на него (молоко. — Ред.), а удовлетворить такой спрос очень тяжело. Ну и мясная продукция. Также фактор сезонности. Он связан с войной, заготовкой кормов, которые нужно тоже содержать», — резюмировал Марчук.
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По материалам:
УНН
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