НБУ запускает обсуждение этичного использования ИИ в финансовом секторе

Национальный банк Украины объявил о начале открытого и поэтапного процесса формирования подходов к этичному и ответственному использованию искусственного интеллекта в финансовом секторе, сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в регуляторе, использование ИИ способствует стремительной трансформации финансового сектора в глобальном масштабе: в сочетании с цифровизацией финансовых услуг меняет бизнес-модели, подходы к деятельности финансовых учреждений, а также ожидания граждан и бизнеса от государственных институций.
Впрочем, вместе с потенциальными преимуществами (повышение эффективности, улучшение управления рисками, развитие инноваций) использование ИИ может создавать новые риски для клиентов, прозрачность принятия решений и доверие к финансовому сектору. Украинский финансовый сектор — не исключение и требует четких ориентиров использования ИИ, говорят в Нацбанке.
Регулятор подготовил дискуссионный документ по этичному и ответственному использованию ИИ. Он включает принципы применения технологий, подходы к управлению рисками, требования к человеческому надзору за алгоритмами, защите прав потребителей, данным, моделям и операционной устойчивости.
К обсуждению приглашают участников рынка, экспертов и всех заинтересованных. Практический опыт рынка поможет сформировать комплексное видение развития и ответственного использования ИИ в финансовой сфере, отметили в НБУ.
Напомним, 93% опрошенных компаний уже используют ИИ. Наиболее активно планируют внедрять ИИ в торговле, маркетинге и PR, финансовом секторе, образовании и сфере услуг.
Чаще всего компании используют ИИ для анализа данных и рынка и прогнозирования. На втором месте — маркетинг и продажи, в этом направлении ИИ используют около 64% ​​опрошенных компаний. безопасность и киберзащита остаются на последних позициях (18,4%).
По материалам:
Finance.ua
