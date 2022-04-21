НБУ ввел дополнительные ограничения на валютные переводы — Finance.ua

Национальный банк Украины уточнил ограничения на трансграничные операции граждан. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Цель этих обновлений — предотвратить непроизводительный отток капитала из страны в условиях военного положения.
Что изменилось?
Физические лица могут покупать активы, которые непосредственно конвертируются (обмениваются) на денежные средства и относятся к операциям «quasi cash», используя только собственную иностранную валюту. Лимит на такие операции — 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P переводы.
Указанные безналичные операции разрешено производить с использованием платежных карт, эмитированных к счетам, открытым в иностранной валюте.
Напоминаем, что к операциям «quasi cash» относятся:
пополнение электронных кошельков,
брокерских или форекс-счетов,
оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.д.
Важно: Для поддержки вынужденных переселенцев из Украины определено, что физические лица также могут в пределах отдельного лимита в 100 тыс. грн в месяц производить трансграничные Р2Р-переводы со счетов, открытых в банках в национальной валюте.
Однако совершение сделок «quasi cash» с соответствующих счетов временно запрещено.
Почему нужны такие изменения ввиду военного времени?
По оценкам Национального банка, соответствующие изменения будут способствовать улучшению конъюнктуры валютного рынка, а это предпосылка для ослабления ограничений и в дальнейшем, а также уменьшению давления на международные резервы Украины.
Начиная с конца марта, спрос и предложение по экспортно-импортным операциям клиентов на валютном рынке в целом сбалансированы. В то же время, значительные объемы покупки валюты банками для расчетов с международными платежными системами оказывают определенное дополнительное давление на валютный рынок.
В частности, в марте объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил 1,7 млрд дол. США, а с начала апреля (на 18 апреля) — 0,9 млрд дол. США.
Необходимость в проведении расчетов с международными платежными системами возникает, в частности, в результате использования платежных карт для оплаты операций «quasi cash». Они преимущественно проводятся, чтобы обойти действующие ограничения Национального банка, в частности, для инвестирования за границу, которое в условиях военного положения запрещено.
Следовательно, соответствующие операции следует трактовать как приводящие к непроизводительному выводу капитала из страны. Как следствие, Национальный банк временно ограничил возможности проведения таких операций.
Введенные изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут производиться без ограничений.