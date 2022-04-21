Что делать с поврежденной иностранной валютой — ответ НБУ

Сегодня 10:00 — Личные финансы

Как обменять изношенную или поврежденную валюту рассказали в Нацбанке. В соответствии с законодательством Украины Национальный банк Украины не осуществляет каких-либо валютно-обменных операций для физических лиц, в частности обмена банкнот иностранной валюты.

Банкноты иностранных государств, которые в процессе обращения значительно износились или имеют значительные повреждения, банки принимают на инкассо на условиях, определяемых ими вместе с банком-корреспондентом. То есть банк отправляет иностранному банку-корреспонденту значительно изношенные банкноты иностранной валюты для получения от него возмещения за эти банкноты.

Банки имеют право устанавливать сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приема банкнот от клиента или после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента).

На инкассо принимают банкноты иностранных государств, получивших при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

обожженные, прожженные, ветхие (поврежденные в результате длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-изменяющиеся элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

имеют явные типографские недостатки.

Степень износа. Решение о степени износа банкнот иностранной валюты с учетом всех видов повреждений принимает работник кассы банка как учреждения, проводящего валютно-обменные операции с учетом требований обмена изношенных банкнот иностранной валюты, перечень которых указан в договоре, заключенном банком с банком-корреспондентом.

Комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки, небанковские финансовые учреждения взимают согласно установленным им тарифам.

Сроки. Национальным банком не установлены сроки обмена банкнот, принятых на инкассо. Процедура инкассо длилась во времени, ее срок может быть разным для разных учреждений. Поэтому следует уточнять этот вопрос непосредственно у финансового учреждения. Осуществление банковских операций с иностранной валютой сопровождается определенными рисками, обусловленными тем, что условия обмена банкнот иностранной валюты с признаками износа (повреждения) определяются, в частности, договором банка, финансового учреждения с иностранным банком-корреспондентом.

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Кроме того, если банкнота вызывает сомнение у кассира относительно подлинности, то банкнота направляется на исследования в Национальный банк Украины.

Такие исследования Национальный банк осуществляет бесплатно. Физические лица, предъявляющие такие банкноты в банк, должны заполнить соответствующее заявление.

Банкноты иностранной валюты, которые по результатам исследования признаны подлинными, независимо от степени износа и повреждения НБУ возвращает банку, который должен вернуть их предъявителю или по его желанию принять для осуществления кассовых операций или принять на инкассо.

Поддельные денежные знаки изымаются из обращения без возмещения их стоимости и в установленном порядке передаются правоохранительным органам на проведение расследования.

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