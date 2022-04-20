На курс доллара в ближайшее время будут влиять несколько факторов - прогноз — Finance.ua

На курс доллара в ближайшее время будут влиять несколько факторов - прогноз

Сегодня 10:05 — Валюта

Курс доллара в Украине в ближайшее время, вероятно, не будет существенно колебаться, прогнозируют в Офисе президента.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы государства Олег Устенко.

По его словам, на курс будут влиять несколько факторов, один из них — спрос на валюту. Сейчас он небольшой.

«Поставка валюты в нашу страну упала, но она происходит от наших экспортеров. Если речь идет о дополнительных средствах, которые Украина сможет получать от стран „Большой семерки“, от МВФ и международных партнеров, то это будет означать, что валюта заходит в страну и золотовалютные резервы будут пополняться. И я не вижу никаких рисков, чтобы мы говорили о значительных курсовых колебаниях. Они могут быть, но в пределах нескольких процентов», — прогнозирует Устенко.

В Украине до конца полномасштабной войны рф заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. По крайней мере до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.

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