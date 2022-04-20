На курс доллара в ближайшее время будут влиять несколько факторов - прогноз — Finance.ua

Курс доллара в Украине в ближайшее время, вероятно, не будет существенно колебаться, прогнозируют в Офисе президента.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы государства Олег Устенко.
По его словам, на курс будут влиять несколько факторов, один из них — спрос на валюту. Сейчас он небольшой.
«Поставка валюты в нашу страну упала, но она происходит от наших экспортеров. Если речь идет о дополнительных средствах, которые Украина сможет получать от стран „Большой семерки“, от МВФ и международных партнеров, то это будет означать, что валюта заходит в страну и золотовалютные резервы будут пополняться. И я не вижу никаких рисков, чтобы мы говорили о значительных курсовых колебаниях. Они могут быть, но в пределах нескольких процентов», — прогнозирует Устенко.
В Украине до конца полномасштабной войны рф заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. По крайней мере до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.