НБУ думает о вариантах расширения кредитования бизнеса — Finance.ua

НБУ думает о вариантах расширения кредитования бизнеса

Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Национальный банк в начале апреля обратился в Кабинет министров с наработками по увеличению кредитования бизнеса.

Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация.

Среди наработок:

расширение программы портфельных гарантий на крупные сельхозпредприятия и крупные предприятия по стратегическим отраслям промышленности,

а также увеличение срока кредитования аграриев на посевную с полугода до года.

«И если у бизнеса есть дополнительные предложения — призываем ими делиться с Европейской бизнес ассоциацией, будем их передавать в Нацбанк», — сообщила организация.

Как уточнил агентству «Интерфакс-Украина» один из участников встречи, среди других предложений НБУ правительства — расширение господдержки на кредитные линии, финансовый лизинг, авалированные векселя, а также увеличение портфельных гарантий с 80% до 100% суммы кредитов для «красных» зон, где идут боевые действия.

Руководство НБУ на встрече также сообщило, что в планах банков на второй квартал — кредитование украинских предприятий почти на 66 млрд грн, в том числе в ближайшее время 30 млрд грн на аграрную отрасль, из которых 5,8 млрд грн уже выделено.

По данным агентства, в правительстве ранее критиковали банковскую систему за нежелание брать на себя риски кредитования, особенно в красных зонах, и предлагают решать эту проблему в госбанках установлением специальных kpi.

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