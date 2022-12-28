НБУ во 2 квартале 2023 года начнет стресс-тестирование и оценку активов банков — Finance.ua

НБУ во 2 квартале 2023 года начнет стресс-тестирование и оценку активов банков Сегодня 09:13 — Казна и Политика

НБУ во 2 квартале 2023 года начнет стресс-тестирование и оценку активов банков

Нацбанк планирует в течение 2023 года провести диагностическое обследование банков.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности.

Мы подтверждаем свое намерение провести диагностику качества активов и стресс-тестирование бизнес-моделей банков в следующем году. Планируем начать эту работу в начале 2 квартала.

По результатам этой оценки мы сможем определить общую потребность в капитале или общий объем потерь, и только после этого мы сможем разработать планы восстановления капитала.

Мы ожидаем, что планы восстановления капитала, вероятно, займут больше года. При этом мы видим, что львиная доля банковского сектора будет способна восстановить свой капитал за счет своей деятельности благодаря текущим прибылям. Однако ряд банков, вероятно, будут нуждаться в поддержке акционеров", — заявила на пресс-брифинге первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В НБУ также отмечают, что диагностическое обследование позволит выяснить корректность отражения качества кредитного портфеля и достаточность формирования резервов.

При этом регулятор ожидает, что избыточный буфер капитала будет уменьшаться.

"Банковский сектор в дальнейшем генерирует значительные операционные доходы, создающие финучреждениям первую линию защиты для поглощения кредитных убытков. Этому способствуют рост процентных доходов и восстановление комиссионных доходов, которые в сентябре уже достигли довоенного уровня.

В течение года большинство банков смогли оптимизировать административные расходы. Поэтому несмотря на значительные кредитные потери, сектор в целом оставался прибыльным, а его рентабельность капитала за одиннадцать месяцев составила более 9%. Большинство банков сохраняют и пополнили запас капитала сверх минимальных требований. Однако, вероятно, этот избыточный буфер будет исчезать", — прогнозируют в НБУ.

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Нацбанк не применяет меры воздействия за нарушение нормативных требований к капиталу, если они вызваны последствиями войны. Режим регуляторных послаблений будет сохраняться длительное время, говорят в регуляторе.

«Поэтому финучреждения, у которых есть жизнеспособные бизнес-модели и которые способны генерировать операционные доходы, получат достаточно времени на восстановление капитала в случае необходимости. В то же время операционно убыточные банки будут оставаться под пристальным вниманием регулятора, к ним могут применяться ограничения для сохранения интересов вкладчиков», — резюмировали в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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