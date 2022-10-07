НБУ внес изменения в порядок расчета банками размера кредитного риска — Finance.ua

НБУ внес изменения в порядок расчета банками размера кредитного риска Сегодня 14:04 — Кредит&Депозит

Национальный банк Украины внес изменения в порядок расчета банками размера кредитного риска.

Об этом говорится в сообщении НБУ

Национальный банк внес изменения в Положение № 3511 об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям в части дополнения перечня приемлемого обеспечения объектами незавершенного строительства и будущими объектами недвижимости.

Эти изменения основываются на нормах Закона Украины «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем» (далее — Закон № 2518-IX), принятый Верховной Радой Украины 15.08.2022 года.

Закон № 2518-IX создает правовой механизм для гарантирования государством вещных прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.

Национальный банк неоднократно отмечал важность принятия Закона № 2518-IX, поскольку его нормы создают основу для введения инициативы по дополнению перечня обеспечения, что приемлемо для учета при расчете размера кредитного риска согласно Положению № 351, обеспечением в виде объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости.

Включение указанных объектов в перечень приемлемого обеспечения предусмотрено в течение трех лет со дня начала выполнения строительных работ.

Этот срок основывается на среднестатистических данных о сроках строительства объектов и их вводе в эксплуатацию.

Изменениями также предусмотрены условия, при которых банки могут учитывать стоимость объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости при расчете размера кредитного риска.

К таким условиям, в частности, относятся:

распространение на объект незавершенного строительства/будущий объект недвижимости действия Закона № 2518;

соблюдение заказчиком строительства/девелопером строительства/управителем ФФС требований Закона № 2518;

наличие регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество специального имущественного права на объект;

осуществление банком регулярного мониторинга своевременности выполнения графика строительства объекта.

Читайте также В НБУ рассказали, планируют ли пересматривать уровень учетной ставки

На начальном этапе учет стоимости объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости будет осуществляться с коэффициентом ликвидности обеспечения 0,5.

В дальнейшем размер этого коэффициента может изменяться с учетом практического опыта банков в работе с таким видом обеспечения и накопленных статистических данных.

Кроме того, основываясь на положениях Закона Украины от 15.04.2014 № 1207-VII «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» (с изменениями), изменениями к Постановлению № 3512 уточнен порядок определения расчета размера кредитного риска по ипотечным кредитам должников, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, в том числе территориях, оккупированных после 24.02.2022.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.