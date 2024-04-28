Снизят ли банки ставки по депозитам для населения — опрос НБУ — Finance.ua
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Снизят ли банки ставки по депозитам для населения — опрос НБУ

Кредит&Депозит
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Снизят ли банки ставки по депозитам для населения — опрос НБУ
Снизят ли банки ставки по депозитам для населения — опрос НБУ
Почти все банки в Украине ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций в апреле-июне 2024 года.
Об этом стало известно из опроса о банковском фондировании НБУ (II квартал 2024 года).
По результатам опроса, в I квартале впервые с 2021 г. банки указали на уменьшение объема привлечений от населения.
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Цена депозитов населения незначительно увеличилась, преимущественно у отдельных крупных банков.
Снизят ли банки ставки по депозитам для населения — опрос НБУ
Падение привлечений от домохозяйств банки объясняли снижением предложения.
Уровень процентных ставок, по мнению банков, не влиял на изменение объема депозитов клиентов.
По прогнозам респондентов, во ІІ квартале объемы привлечения увеличатся как от населения, так и от бизнеса.
Отмечается, что результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами НБУ.
Напомним, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5% с 15 марта 2024 года.
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По материалам:
Finance.ua
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